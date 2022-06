Fitarco - Campionato Regionale Giovanile 2022

Questi i risultati finali assoluti

Allievi/e

A trionfare è Fabio Bogetti (Arcieri Clarascum), che aveva ottenuto anche il primo posto in qualifica, e che batte in finale 6-2 Giovanni Streri (Arcub Fossano), terzo posto per Alessio Ieni (Arcieri Clarascum).

Al femminile, per 6-0 vittoria di Kaede Marsili (Arcieri Varian), anche lei prima al termine della qualifica, su Emma Di Vita (Arcieri delle Alpi), terza è Clelia Phyllis Ceriana (Arcieri delle Alpi).

In gara solamente tre squadre al femminile, che vedono gli Arcieri Iuvenilia (Bonino, Manzin, Quagliato) battere gli Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago (Bonafè, Marcolin, Nesci), chiude il podio la squadra di casa degli Arcieri Langhe e Roero (Cravero, Dutto, Messina).

Sfida secca nel mixedteam, con la vittoria per 6-0 degli Arcieri Clarascum (Martini, Bogetti) sugli Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago (Nesci, Imeri).

Ragazzi/e

Dario Benedicenti (Arclub Fossano) vince battendo in finale 6-2 Giulio Imeri (Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago), chiude il podio Edoardo Bellè (Arcieri Oscar Oleggio Bellinzago).

Vittoria per 6-0 per Rebecca Manno (Arclub Fossano) su Elisa Tallarico (Arcieri Varian), terza posizione per Valentina Bartelloni (Arcieri Comp. degli Orsi).

Tre squadre femminile in gara: primo posto per gli Arcieri Varian (Masiello, Scapinello, Tallarico) davanti agli Arcieri Comp. Degli Orsi (Bartelloni, Galli, Massa Micon), chiude il podio la squadra della G.A.M. (Ambrogio, Dotta, Salvagno).

Ad aggiudicarsi le sfide nel mixedteam è la coppia dell’Arclub Fossano (Manno, Benedicenti) davanti al DLF Alessandria (Tessaglia, Pino) e agli Arcieri Comp. Deli Orsi (Bartelloni, Lucchin).

Giovanissimi/e

Gabriele Protto (Arcieri Clarascum) si conferma in prima posizione, battendo 6-0 Leonardo Arossa (Arcieri Astarco), terzo è Lorenzo Bertero (Arclub Fossano).

Al femminile, Giada Marengo (Cantarana C5) si impone per 6-4 su Beatrice Streri (Arclub Fossano), mentre Beatrice Della Mora (Comp.Arc.Arengo) ottiene il terzo posto.

Sfida secca nel mixedteam tra l’Arclub Fossano (Streri, Bertero) che ha la meglio per 6-2 sugli Arcieri Clarascum (Marenco, Protto).

Compound Ragazzi/e di Classe

Podio completo al maschile, vittoria per Andrea Fenoglio Gaddò (Arcieri Iuvenilia), su Christian Messina (Arcieri Langhe e Roero) e Jacopo Dotta (Arcieri dell’Elice).

Al femminile, in gara solamente un’arciera: Lucia Manfredi (Arcieri Langhe e Roero).

Risultati completi