BEA Chieri: grande successo della 13° Edizione del Torneo Amici di Enrico

Dopo due edizioni rivoluzionate dalla pandemia, la manifestazione è tornata alla formula originaria che l’ha resa uno dei tornei più partecipati in provincia di Torino. È dedicata a Enrico Airaldi , minicestista di Trofarello scomparso prematuramente nel 2009. Tra Cambiano e Trofarello, in collaborazione con il centro MiniBasket Trofarello SEC, la due giorni ha coinvolto oltre 350 atleti da tutto il Piemonte. Sui campi all’aperto di via Nenni e al PalaPertini si sono sfidati i ragazzi delle categorie MiniBasket, oltre alla sfida amichevole serale tra il Barbera’s Team e una rappresentativa degli atleti e dello Staff dei Leopardi. Novità di quest’anno, il PalaWojtyla di Cambiano ha ospitato i tornei categoria Under 13 e Under 14.

L’associazione Amici di Enrico, presieduta dal papà di Enrico Paolo Airaldi, ha servito ai partecipanti e ai loro accompagnatori il pranzo nel punto ristoro allestito nell’area Ex Fornaci di piazzale Europa (Trofarello) per un totale di oltre 500 pasti. I proventi serviranno a finanziare le attività solidali dell’associazione. Il successo organizzativo e di pubblico della manifestazione è stato possibile grazie all’impegno di tutto lo staff dei Leopardi e delle associazioni coinvolte, con decine di volontari che si sono impegnati per gestire al meglio ogni fase degli eventi.

«Dopo due anni di tornei adattati all’emergenza sanitaria, è bellissimo rivedere così tanti bambini del settore MiniBasket divertirsi insieme ricordando il nostro Enrico – commenta il DS Stefano Piccionne a nome degli organizzatori – Il divertimento dei ragazzi è stato il vero filo conduttore di questi due giorni e questo ci fa molto piacere. Ringraziamo l’associazione Amici di Enrico per il lavoro che fa sul territorio e siamo orgogliosi di contribuire a sostenere le sue attività con il nostro torneo».

Paolo Airaldi, papà di Enrico e Presidente dell’associazione Amici di Enrico: «Ringrazio BEA Chieri e tutti gli organizzatori di questa edizione del Torneo così partecipata. Speravamo di tornare alla festa del pre-pandemia, ma non ci aspettavamo di vedere numeri così alti già quest’anno. Ne siamo felici. Con la nostra associazione abbiamo da poco inaugurato una nuova biblioteca nella scuola elementare che frequentava Enrico. Ora tornano le borse di studio per i ragazzi delle scuole primarie grazie anche ai proventi di questa manifestazione, a favore dei bimbi bisognosi che riceveranno un aiuto per comprare libri e attrezzatura scolastica».