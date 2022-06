Cascina Capello Chieri chiude la stagione con una vittoria

Si chiude una stagione fantastica ed unica per i colori del Cascina Capello Chieri, molto il rammarico per questo finale, ma società soddisfatta grazie ad un gruppo forte e compatto, che ha dato lustro alla bacheca. L'ultima gara giocata in casa del Team Volley Lessona (formazione promossa nella categoria superiore), ne è la dimostrazione. Un bel 3-0 senza difficoltà, tre set sempre giocati al meglio con un'ottima gestione del gioco e del risultato, nonostante il palazzetto pieno di tifosi locali. Da questa settimana spazio agli allenamenti per completare il roster in vista della prossima stagione sportiva.