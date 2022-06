Fisg Piemonte: premi e sorrisi alla Festa del PalaTazzoli!

Una grande festa doveva essere e una grande festa è stata. Il PalaTazzoli di Torino , nel pomeriggio di sabato, ha rappresentato la perfetta cornice delle celebrazioni di Fisg Piemonte per la conclusione di un’annata ricca di impegni e di soddisfazioni. L’occasione, con il presidente Renato Viglianisi nelle vesti di padrone di casa, è stata propizia per lo svago e il divertimento dei più piccoli, ma anche per le premiazioni degli atleti che maggiormente si sono distinti nel corso dell’ultimo inverno.

Il presidente del Coni Regionale, Stefano Mossino, ha consegnato una targa, in particolare, alle eccellenze piemontesi del ghiaccio intervenute nel pomeriggio torinese. Presente naturalmente Andrea Cassinelli, con al collo le due medaglie conquistate a Pechino 2022 nello short track, affiancato da Simone Gonin, a sua volta impegnato negli ultimi Giochi Olimpici con la Nazionale di curling, e da Raffaele Zich, argento all’European Youth Olympic Festival 2022 nella figura. Ma la lista, per fortuna, è lunga: i riconoscimenti hanno riguardato anche Gabriele Araudo, Gabriele Lanza e Andrea Macrì, in pista alle Paralimpiadi di Pechino con l’Italia del para ice hockey, Angela Romei, azzurra del curling ai recenti Mondiali, e la compagna di squadra Elena Dami, in pista in occasione degli Europei.

Il consigliere federale Giuseppe Antonucci, invece, ha consegnato gli attestati agli atleti d’interesse nazionale che maggiormente si sono messi in mostra durante la stagione 2021/2022. Premiati Luca Lim, Lucrezia Casagrande e Alessandro Picchiarelli, azzurri Junior nello short track, al pari di Stefano Gilli nel curling. Nella medesima disciplina riconoscimenti per Cristina Durando, Grazia Ferrero, Daniela Faure-Rolland, Monica Rossetto, Nicoletta Giorgi e Lucilla Macchiati, componenti della Nazionale femminile Over50, e per Maurizio Bartolomeo, Francesco Bottallo, Luca Brandani e Daniele Caforio, che hanno preso parte ai Mondiali riservati ad atleti sordi. Nell’hockey attestati per Matteo Caldo, Francesco Ferretti, Lorenzo Ferretti, Andrea Anselmino, Luca Matousch, Elisa Biondi, Rebecca Roccella, Alessandro Rampone e Nicolò Esposito, nella figura per Amanda Ghezzo, Annalisa Ursino, Viola Fois, Giulia Barucchi, Francesca Prato, Anna Bodrone, Anita Gemelli e Ekaterina Cociu.