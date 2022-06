Volley Parella cede il diritto sportivo di A3 a Savigliano

Il Volley Parella Torino comunica di aver trovato un accordo tra le parti con Monge Gerbaudo Savigliano per lo scambio dei diritti sportivi per la partecipazione alla prossima stagione, in attesa della ratifica da parte degli organi competenti. Il Volley Parella Torino parteciperà quindi al prossimo campionato di Serie B maschile mentre la società cuneese giocherà ancora in Serie A3.