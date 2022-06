BEA Chieri: Franz Conti nuovo head coach della prima squadra

La stagione non è ancora finita, ma BEA è già all’opera per gettare le basi sul suo futuro, ed è tempo delle prime ufficialità: BEA Chieri dà il benvenuto a Francesco “Franz” Conti , nuovo Responsabile Tecnico del progetto BEA Leopardi e Coach della Planet Smart City BEA !

Bresciano classe 1983, Conti, o “Franz” come da tutti è soprannominato, vanta una lunga esperienza da giocatore professionista, dalla Serie A fino, negli ultimi anni di carriera, alla Serie C Gold piemontese. Esordisce nelle giovanili a Varese, poi gioca tra Castelletto, Casale e Novara e Lumezzane Tra le allora B-1, B-2 e DNA. Nel 2009 passa alla Dinamo Sassari in A2, dove è tra i protagonisti della storica promozione dei sardi in A1. Proprio in quella stagione, arriva anche la convocazione al raduno della Nazionale Maggiore a Roseto da parte di Coach Carlo Recalcati (2008), cui segue la partecipazione a un torneo internazionale in maglia azzurra.

Continua poi la carriera tra PMS Torino, Affrico Firenze e Pallacanestro Trapani tra LegaDue e Serie B, fino al ritorno nel 2017 a Torino, diventata nel frattempo sua “seconda casa”, in maglia Don Bosco Crocetta (militante in C Gold).

Appese le scarpette al chiodo al termine della stagione 2018-19, dalla seguente stagione Conti si siede come capo allenatore sulla panchina dei salesiani torinesi, sempre in C Gold, dando seguito alle esperienze in panchina con vari gruppi giovanili accumulate negli anni. Da subito si fa notare come uno dei migliori allenatori del panorama piemontese, sia nel massimo campionato senior regionale, sia nei campionati giovanili di Eccellenza, con l’avvenuta al PalaBallin che culmina con la splendida qualificazione ai play-off di questa stagione.

In questi giorni Coach Conti è già al PalaCascinaCapello per conoscere da vicino il mondo BEA. Sarà lui il nuovo head coach della Planet Smart City BEA nel prossimo campionato di C Gold, e il Responsabile Tecnico del Progetto BEA. Una grande addizione quindi per lo staff arancio-nero, che si arricchisce con un grande professionista dopo la presentazione nei giorni scorsi della partnership con Derthona Basket.

Le parole del GM Salvatore Morena: «Con Franz Conti alziamo il livello professionale del nostro Staff, rispondendo così a un’esigenza in questo momento per il Progetto BEA Leopardi. Abbiamo individuato in lui gli ingredienti necessari per ricoprire questo ruolo: competenza, empatia, conoscenza. Sappiamo potrà alzare il livello tecnico dei Leopardi, mantenendo il nostro stile da un punto di vista dell’approccio empatico con i ragazzi. Sarà una sfida per lui e un’occasione, anche per i nostri ragazzi dello Staff, di crescere e proiettarsi verso il livello nazionale. Benvenuto!».

Le parole del DS Stefano Picconne: «Cercavamo un professionista che potesse dedicarsi al progetto BEA Leopardi al 100%, anche in virtù dell’accordo con Derthona Basket. In Franz abbiamo trovato la persona giusta, che condivide le nostre ambizioni e i nostri obiettivi, con voglia di migliorarsi ogni giorno e traghettare BEA ai vertici della pallacanestro piemontese».

Le prime parole di Coach Conti in maglia BEA: «Ringrazio Salvo e Stefano per avermi affidato questa responsabilità, il lavoro da fare è pieno di stimoli nuovi ed è quello che stavo cercando. BEA Chieri è una società emergente nel panorama piemontese, che ha fatto enormi passi in pochi anni, e che vuole continuare a crescere. La volontà di costruire una prima squadra ambiziosa, in base a come sarà strutturata la riforma dei campionati, e la collaborazione appena siglata con Derthona Basket per il settore giovanile, ne sono la dimostrazione più chiara. Entro in un sistema nuovo, quindi il mio primo obiettivo è osservare molto e capire le dinamiche che lo compongono, in modo da potermi gradualmente inserire e dare il mio contributo. Ci sono ampie prospettive e margini di crescita importanti. Sono convinto che insieme potremo fare un ottimo percorso».