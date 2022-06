Torino '81, domani Gara 2 di semifinale playoff

Per la Reale Mutua Torino ’81 Iren ora è tempo di gara 2 . I gialloblù di Aversa affrontano la Roma Vis Nova , che nel primo match della serie ha avuto ragione per 10-8 (2-2; 3-1; 4-1; 1-4) contro i torinesi. La gara si terrà mercoledì 8 giugno alle ore 20:30 a Torino presso la Piscina Stadio Monumentale. L’eventuale gara 3 nuovamente a Roma sabato 11 .

LE PAROLE ALLA VIGILIA

Introduce il match un determinato Simone Aversa: «Poche parole e molti fatti! Domani daremo tutto quello che abbiamo per andare a gara 3. Forse non saremo al completo ma questo non cambierà il nostro approccio alla gara; rispetto a gara 1 voglio vedere una squadra con tanto coraggio e tanta forza di volontà, che cerchi di raggiungere il risultato che tutti speriamo. – Il coach gialloblù lancia poi un appello ai tifosi – Spero che la Monumentale sia piena e che sia una bella serata, un bell’evento di sport. Ce lo meritiamo!».

LE SEMIFINALI PLAYOFF

Gli accoppiamenti per le semifinali playoff di Serie A2: 1^ gir. Nord vs 4^ gir. Sud; 2^ gir. Nord vs 3^ gir. Sud; 3^ Nord vs 2^ gir. Sud; 4^ gir. Nord vs 1^ gir. Sud