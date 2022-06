Derthona: rinnovo biennale per Filloy e Daum

Una prima stagione in Serie A ricca di soddisfazioni, e una programmazione nel segno della continuità per rendere la Bertram Derthona una formazione di riferimento del campionato. Nel corso della conferenza stampa di conclusione della stagione sportiva di questa mattina, il Presidente Marco Picchi ha annunciato il rinnovo biennale del contratto di Ariel Filloy, che rimarrà in bianconero fino al 2024. Arrivato a Tortona in estate, Ariel ha contribuito al raggiungimento della Final Eight di Supercoppa, della finale di Coppa Italia e dei playoff Scudetto. Ora si appresta a iniziare la seconda stagione con il Club.