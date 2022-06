Derthona: Giacomo Carrera nuovo Club Manager della società

LA CARRIERA

Nato a Casale Monferrato il 24 gennaio 1981, Giacomo muove i primi passi da giocatore nel settore giovanile della Junior Casale, squadra della sua città. Dopo avere giocato in tutte le squadre giovanili, debutta in prima squadra, militante in Serie C2, nel 1997. La sua carriera da giocatore, nei campionati regionali, è proseguita fino al 2012. Contemporaneamente, a partire dal 2005 inizia a lavorare come allenatore e collaboratore in sede della Junior Casale, prima di diventare Team Manager nel 2011. Mantiene questo ruolo fino all’estate del 2018, lavorando al fianco di Marco Martelli (General Manager) e di allenatori come Marco Crespi, Andrea Valentini, Giulio Griccioli e Marco Ramondino.

Dal 2018 al 2020 è General Manager del Club, incarico che conserva anche nelle ultime due annate alla JB Monferrato (società nata nell’estate 2020). Carrera è anche in possesso di una Laurea in Scienze Motorie, conseguita a Torino con una tesi dal titolo “Il ruolo del Team Manager nel Basket”. Ora arriva a Tortona per iniziare un nuovo capitolo della sua avventura professionale.

Così Marco Picchi, Presidente di Bertram Derthona: «Do il mio benvenuto a Giacomo ricordando che il nostro rapporto dura da diversi anni, da quando calcavamo i parquet con risultati diversi da quelli di oggi. Averlo con noi è un piacere e un privilegio soprattutto perché continua una nostra linea societaria che si è rafforzata in questi anni grazie alle indicazioni del Dottor Gavio e agli input di Ferencz Bartocci, secondo cui a ogni risultato sulla squadra è corrisposto un investimento sulla struttura. Credo che questo sia stato un piccolo segreto di tutti questi anni di successi e penso che Giacomo sia il migliore acquisto che potessimo fare in questa area».

Il commento di Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato di Bertram Derthona: «Giacomo Carrera è un giovane manager di grandissima esperienza. Ci conosciamo da diversi anni, ci siamo sfidati tante volte negli ultimi anni con Casale Monferrato e, personalmente, anche con altre realtà. Credo sia una persona davvero importante da inserire nel nostro organico, è un aziendalista puro con grandi competenze sia sportive sia organizzative e ci darà quel miglioramento che cerchiamo dal punto di vista organizzativo. Si occuperà sia della parte sportiva sia del collegamento con il marketing, la comunicazione e altri aspetti».

Le prime parole di Giacomo Carrera, nuovo Club Manager di Bertram Derthona: «Ringrazio il Dottor Gavio, Marco Picchi e Ferencz Bartocci per avermi voluto qua. Per me è un avanzamento di carriera che non vedo solo come un traguardo ma anche come l’inizio di un nuovo percorso. Nei ringraziamenti ci sono anche tutte le persone con cui ho lavorato a Casale e che mi hanno fatto crescere: tra queste coach Marco Ramondino con cui ho lavorato quattro anni e che sono felice di ritrovare. Mi impegnerò al massimo come sono abituato a fare e mi auspico che la stagione passata sia non irripetibile ma indimenticabile, con l’auspicio di raggiungere risultati sempre più importanti».