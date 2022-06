Derthona: Marco Ramondino vince il ‘Premio Reverberi 2022’

Importante soddisfazione per Marco Ramondino, che ha vinto il ‘Premio Reverberi 2022’ come Miglior coach maschile della stagione appena conclusa. I grandi risultati ottenuti dalla Bertram Derthona nel primo anno in Serie A sono stati alla base della scelta del premio. Il capo allenatore bianconero si inserisce così in un albo d’oro di assoluto livello, in cui compaiono alcuni degli allenatori che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana. La cerimonia di consegna degli ‘Oscar del basket’ avverrà lunedì 27 giugno nella bella cornice della tenuta Venturini Baldini di Roncolo (Reggio Emilia). La società si congratula con coach Ramondino per questo ulteriore prestigioso riconoscimento.