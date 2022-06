Volley Parella, Noura Kadja Mabilo in prestito dall'Igor

Il Volley Parella Torino comunica l'acquisizione temporanea delle prestazioni sportive di Noura Kadja Mabilo dall'Igor Volley Novara. Centrale classe 1996, Mabilo nasce a Trieste dove inizia il suo percorso pallavolistico tra le fila del Coselli. Nel 2013 viene convocata in nazionale Under 18 e si trasferisce a Milano per iniziare l'esperienza con il Club Italia in B1. L'anno successivo, sempre con la maglia del Club Italia, esordisce in A2 e veste ancora la maglia della nazionale, questa volta quella Under 19 e Under 20. Nel 2015 passa all'Agil Volley Novara dove disputa sia il campionato di B1 che quello di A1. Dal 2016 inizia una serie di stagioni in A2, prima con la maglia di Olbia, poi Caserta e infine al Cus Torino, dove resta per tre stagioni, fino al 2021, quando si trasferisce a Caselle in B1.