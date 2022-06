Castelnuovo Scrivia: arriva la firma di Francesca Leonardi

Altro importantissimo colpo di mercato dell’ Autosped che è lietissima di annunciare la firma di Francesca Leonardi , ala classe 2002 proveniente dal vivaio Reyer Venezia (una costante per le new entry di quest’anno) e che nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Basket Team Crema, neo promossa in A1, purtroppo restando ferma per lungo tempo a causa di un brutto infortunio patito ad inizio campionato.

Francesca, di origini triestine, si è imposta fin da subito come uno dei più importanti prospetti a livello nazionale attirando appunto le attenzione del sodalizio veneziano e conquistando, nel tempo, la convocazione con le varie rappresentative azzurre di categoria. Con le orogranata la neo giraffa non solo ha esordito in A1 ma ha anche conquistato, nel contempo, vari scudetti a livello giovanile (Under 18 e Under 20); oltre agli impegni con Venezia Francesca ha cominciato ben presto, a soli 15, a calcare i parquet della A2 dapprima con Pordenone e poi, per un biennio, con Ponzano Veneto dove si è consacrata giocatrice ‘importante’ per la categoria chiudendo entrambe le annate con una media realizzativa oltre la doppia cifra.

Dotata di ottimi fondamentali Francesca sa essere pericolosa dal perimetro, grazie alla sua mano educata, ma anche da vicino in virtù di una mobilità non comune per una atleta della sua statura; siamo certi che sotto la guida di Molino potrà continuare nel suo percorso di crescita che la cattiva sorte ha interrotto nell’ultimo anno. Nel frattempo in casa Autosped ci si gode quest’altro importante arrivo; il Bcc, grazie alla solida partnership con il Derthona Basket e grazie all’ottimo lavoro svolto in questi anni, è diventato assai attrattivo. Bene arrivata Francesca!!!