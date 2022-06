BEA Chieri, i Leopardi alle Final Four di Coppa Piemonte

Lo scorso fine settimana ben quattro gruppi del Settore Giovanile BEA Chieri hanno partecipato alle Final Four di Coppa Piemonte . L' Under 15 Silver incontra in semifinale Novara Basket e, con una prova di grande crescita nel secondo tempo, supera gli avversari dopo un finale equilibratissimo (52-50) e accede alla Finalissima. La lotta per il primo posto è contro Basket Club Trecate, con i Leopardi che tengono duro fino all'ultimo, ma cedono 45-56, festeggiando un bel secondo posto.

Secondo gradino del podio anche per l'Under 13 Silver, che travolge Don Bosco Crocetta in semifinale (70-44) e gioca un primo tempo equilibrato nella finale contro Franzin Val Noce; poi gli avversari trovano il break decisivo per portarsi a casa la Coppa. L'Under 15 Eccellenza termina in semifinale contro Collegno Basket una stagione di grandi soddisfazioni, dove ha dimostrato di essere all'altezza delle migliori squadre regionali e nazionali. La gara è equilibrata e le due squadre viaggiano punto a punto fino all'ultimo quarto, quando i Leopardi pagano la stanchezza e non trovano più gli 1 contro 1 vincenti che li avevano portati in testa nella prima parte di gara (68-53 finale).

L'Under 17 Gold approccia bene la semifinale contro Pallacanestro Borgoticino, con un parziale 11-0. Poi gli avversari schierano la difesa a zona e BEA soffre nelle percentuali al tiro, con la qualificazione alla finalissima che sfuma solo nelle ultime azioni (53-57). Stasera, mercoledì 8 giugno, l'Under 14 Gold è impegnata a contro TNA San Mauro per Gara 3 PlayOff. Chi vince accede alle Final Four di Coppa Piemonte di categoria.

UNDER 15 SILVER

BEA CHIERI – NOVARA BASKET 52-50

PARZIALI: 14-15, 9-13, 14-13, 15-9

BEA CHIERI: Vidotto, Nicoletti 1, Gariglio, Guardalben 14, Pisciuneri 30, Gamba 2, Vurruso, Cirrito, Luera 5, Darodda, Zarba, Giuranna, All. Grillone, Ass. Ghigo.

NOVARA: Giuffrida, Mandrino 3, Tommasini 4, Iacometti, Grassi 5, Coggiola 7, Vescovo, Salamanca 8, Mercadante, Curini 14, Pepe 7, Negri 2, All. Marcha, Ass. Feliciano.

BEA CHIERI – BASKET CLUB TRECATE 45-56

PARZIALI: 13-18, 8-14, 13-7, 11-17

BEA CHIERI: Vidotto, Nicoletti, Gariglio, Guardalben, Pisciuneri 26, Gamba 13, Vurruso, Cirrito, Luera, Darodda, Zarba 6, Giuranna, All. Grillone, Ass. Ghigo.

TRECATE: Sparapan 14, Marangon 2, Comerio, Ragni, Pizzo 15, Fior 1, Friso, Arcuri 16, Marmonti, Rushi, Mattarini 8, All. Parozzi.



UNDER 13 SILVER

BEA CHIERI – DON BOSCO CROCETTA 70-44

Parziali: 16-4, 29-13, 45-33

BEA CHIERI: Cordero 11, Giorcelli 4, Danisi 3, Santoro 8, Fava 2, Meles 8, Chiara, Petrin 26, Vallinoti 2, Pirrone 6, Stoian, Griva. Coach Ratto, assistente Nicoletti.

DON BOSCO CROCETTA: Palma, Miceli, Corsaro, Gelato, Iodice, Pozza, Revigliono, Roccardo, Galli, Conte, Vectis. Coach Bonelli.

BEA CHIERI – FRANZIN VAL NOCE 54-75

Parziali: 12-19, 27-41, 40-57

BEA CHIERI: Cordero 4, Giorcelli 6, Danisi, Santoro 9, Fava, Meles 8, Chiara, Petrin 27, Vallinoti, Pirrone, Stoian, Griva. Coach Ratto, assistente Nicoletti.

UNDER 13 SILVER

COLLEGNO BASKET SSDRL – BEA CHIERI SSDRL 68-53

Parziali: 23-25, 40-38, 49-45

COLLEGNO: Perepeliuc 18, Germanà, Milone 8, Raverta 5, Maiorano 7, Viele 4, Masci, Donnini 4, Buruiana 3, Bergo 2, Oliva 13, Bassan 4. All. Leccia, Ass. Rosso.

BEA CHIERI: Ahia, Saia, Marrese 10, Viggiano 9, Quagliotto 15, Bechis 11, Ricci, Minetti 1, Prestipino, Fogliato 7, Gangitano, Mout. All. Allisiardi, Ass. Turetta, Acc. Bechis.

UNDER 17 GOLD

BEA CHIERI – PALLACANESTRO BORGOTICINO 53-57

Parziali: 15-10, 30-25, 43-42

CHIERI: Ricciardo 4, Bianco 6, Roccati 6, Gangi, De Mita 6, Zanetti, Mazzardis 2, Lafiosca 10, Ferrone 19, Kamami. All. Usai, Ass. Bonifacio, Prep. Gangi.

BORGOTICINO: Franchini, Anselmo, Avignano 27, Rezzaro, Colombo 8, Pannullo, Bon, Esposito 22, Quayo. All. Briacca, Ass. Briacca, Acc. Esposito.