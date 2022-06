Società Canottieri Armida: il Pararowing protagonista del canottaggio Nazionale e Internazionale

La Società Canottieri Armida sta per entrare in una settimana cruciale per il proprio settore pararowing. Saranno 50, infatti, gli atleti con disabilità fisico-motorie e intellettive impegnati fino a domenica 12 giugno in 3 importanti eventi: i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics a Torino, la Mixed Ability Regatta a Cork in Irlanda e i Campionati Italiani di Pararowing a Corgeno (VA).

Il primo appuntamento, iniziato sabato con l'arrivo della torcia olimpica, l'accredito delle delegazioni e la riunione dei capi-delegazione, è rappresentato dai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics di Torino 2022, in programma fino a giovedì 9. Gli atleti con disabilità intellettive, raggruppati in batterie differenziate secondo il livello di abilità per permettere a tutti di esprimere al meglio le proprie potenzialità, saranno impegnati nelle gare di canottaggio in acqua e indoor rowing al remoergometro. Di seguito, la lista dei partecipanti: Mario Fornaro, Lorenzo Russo, Manuel Vaccaro, Andrea Castelluzzo, Mattia Riccio, Erik Francescon, Alessandro Ferrarino, Loren Pisano, Sara Amrouche, Anna Galvano, Carlo Bodo, Alberto Gay, Andrea Serafino, Riccardo Lanfranco, Francesco Re, Francesco Amorio, Riccardo Campisi, Dario Cavalieri, Filippo Desderi, Thomas Di Giuseppe, Massimiliano Fierro, Massimiliano Nalin, Francesco Racca, Luca Schianto, Yihui Zhou, Lorenzo Bosco e Fabrizio Schiavoni. I tecnici e atleti partner al seguito saranno: Francesca D'Emilio, Lorenzo Marcellino, Simone Stradijot, Nathalli Readi e Cristina Siletto.