Transalp Experience, il 9 luglio l'avventura sulla spettacolare Via del Sale

Un'avventura dagli oltre 2000 metri delle Alpi fino al blu intenso delle acque liguri alla scoperta di parchi naturali e aree protette attraverso la loro arteria principale, la spettacolare VIA DEL SALE. Una strada bianca ex militare incastonata tra i 1800 e 2100 metri che traccia il confine italo-francese attraverso le Alpi Marittime. Da Carlo Magno a Napoleone fino ai Forti Sabaudi di fine 800, andremo a ripercorrere le sue origini e ammirare i suoi immensi panorami in sella alla nostra bike tra valichi alpini, vertiginosi tornanti e chilometri di strada scavati nella roccia. Scendendo di quota saranno boschi fatati, uliveti e piccoli borghi ad accompagnarci al mare.

Ad allietare le nostre pause ed i nostri palati, i ricchi ristori lungo il percorso curati con prodotti dell'enogastronomia locale dapprima piemontese e poi ligure per una scoperta del un territorio sotto uno degli aspetti più amati: la tavola! Ad appagare il nostro arrivo e alleviare le nostre fatiche la Ciclabile a Mare e le acque blu del mar ligure. Non un semplice viaggio in bicicletta, una vera propria Bike Experience da vivere a 360°.

L'avventura è alla portata di tutti e senza pensieri grazie ai numerosi servizi offerti: Categorie distinte mtb/e-bike

Suddivisione in base al livello di allenamento

Pacco gara firmato Montura

N. 3 ristori lungo il percorso curati con prodotti tipici del luogo

Buffet finale all’arrivo su lungomare

Gruppi guidati da accompagnatori cicloturistici Regione Piemonte

Pick up meccanico al seguito

4x4 con medico al seguito

Trasporto bagagli al seguito e/o all’arrivo

Ricariche e-bike lungo il percorso

Disponibilità di noleggio e-bike/mtb con ritiro direttamente alla partenza grazie a Botteroski di Limone

Transfert da/per Limone

Ritiro pacchi gara già al venerdì con aperitivo offerto. Diverse anche le formule offerte, in grado soddisfare chiunque e per far scoprire nuovi percorsi bike ai clienti affezionati. Formula VIP TEAM. Comprende apericena del venerdì, aree riservate presso i ristori con servizio al tavolo e accompagnamento di pregiato vino delle langhe, cena o apericena all’arrivo, noleggio bike e navetta transfert inclusi. DUE ARRIVI. Arrivo classico a Sanremo sulla ciclabile a mare con ristoro fronte mare. Nuovo arrivo nel borgo di Valloria, immerso negli uliveti. Con il servizio di trasporto bagagli è facile sfruttare l’occasione per il prolungamento del soggiorno. PACCHETTO DUE GIORNI. Pacchetto di due giorni che comprende la Transalp del sabato, il pernottamento a Valloria con cena in uliveto. Mattinata libera e rientro su Limone nel primo pomeriggio. OFFERTA SANREMO OUTDOOR: il secondo giorno è gratis! Ai partecipanti della Transalp che vogliono fermarsi a Sanremo è offerto un tour completamente gratuito alla scoperta dell'entroterra ligure, domenica 10 luglio 2022. Ristori e assistenze sono le medesime della Transalp. Un'occasione da non perdere! GRUPPI PRIVATI E TEAM BUILDING. È possibile avere quotazioni riservate e pacchetti su misura per gruppi provati, aziendali, o team building. E’ possibile indossare la maglia del proprio team/azienda e trasformare la Transalp in un’occasione per creare materiale pubblicitario o aggregazione. Sono in molti a puntare sulla bellezza di questa strada che ha richiamato l’attenzione di sponsor importanti. MONTURA, eccellenza italiana della montagna, che arricchisce il pacco gara con gadget tecnico. SCOTT presente con i bike test insieme ad altri prestigioso marchi, BOLLE’ per caschi e maschere e DA MILANO LAND ROVER Cuneo sponsor tecnico con la fornitura di veicoli per l’assistenza. BOTTEROSKI di Limone è partner per l’assistenza meccanica ed il noleggio bike con ritiro direttamente in quota e recupero all’arrivo. SANREMOOUTDOOR che punta a valorizzare il territorio dell'entroterra ligure appoggiandosi al maxi evento.