Arona Basket: il recap della settimana

La vittoria dell’ U19 di Arona contro College per 65-61 regala il campionato alla squadra di coach Romerio. Un match maschio, vinto in rimonta dagli aronesi, con gli ultimi 90 secondi decisivi per mettere la testa avanti e trovare un vantaggio che sembrava insperato per come si era messo inizialmente. I 21 punti di Capra hanno trainato i biancoverdi nel successo del derby.

L’U17 sempre di coach Romerio vince nettamente contro il Cus Torino nella penultima giornata top. Era una vittoria necessaria per poter continuare a sperare in un posto alle final four. Già dal primo quarto, dopo la batosta subita meno di 3 giorni prima dai lacuali, Arona ha preso il largo con un parziale di 32-16. Thiella (20) e Chinello (19) hanno messo a ferro e fuoco la difesa del Cus, incapace di attuare contromisure adatte alla ferocia offensiva biancoverde. Ora, agli aronesi, non resta che aspettare il big match tra Langhe e Carmagnola per capire la classifica finale.

La C Gold di Petricca riceve le buone notizie che aspettava da Oleggio in B e ottiene la matematica salvezza dopo aver vinto la serie contro la Ginnastica Torino. La squadra di coach Nava batte Civitanova Marche agli spareggi playout, mantenendo così la categoria in B e dando di fatto la certezza ad Arona della salvezza in C Gold.