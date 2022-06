Colle Fauniera, tutto pronto per le due giornate dedicate ai ciclisti

La partecipazione agli eventi del 18 giugno (con la chiusura al traffico programmata fra le ore 9 e le ore 14) e del 5 luglio (con strada chiusa dalle ore 9 alle ore 12) è gratuita e avverrà con partenze alla francese tra le ore 9 e le ore 11. Le strade saranno totalmente chiuse al traffico di veicoli a motore (auto e moto) e riservate ai ciclisti; nonostante le chiusure sarà necessario rispettare le norme del codice stradale, tenendo la destra e scendendo a velocità moderata nel ritorno. Sarà pertanto obbligatorio l’uso del casco e sono consigliati guanti, k-way e indumenti pesanti per la discesa.

Tutti i ciclisti che, prima di affrontare la scalata, si registreranno presso i punti di ritrovo previsti riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta. Al termine della scalata si terrà un rinfresco in quota presso il Rifugio Fauniera gratuito per tutti. Gli organizzatori hanno pensato anche a un omaggio fotografico per tutti i partecipanti all’evento di sabato 18 giugno: le fotografie scattate sul percorso verranno caricate sul web al termine della prova e rese disponibili gratuitamente per il download.

Il ritrovo della salita dal versante settentrionale della Valle Maira è fissato a Marmora nei pressi dell’ufficio turistico al bivio tra Marmora e Canosio: la pendenza media è del 7,2%, la pendenza massima del 12% e il dislivello totale di 1290 metri su uno sviluppo lineare di 18 km che comprende anche il superamento del Colle di Esischie. La strada verrà chiusa al traffico a Borgata Tolosano, sarà dunque possibile partire in bicicletta a 13 km e 915 metri di dislivello dalla vetta del Fauniera.

Il ritrovo della salita dal versante orientale della Valle Grana avverrà a Pradleves, presso gli impianti sportivi-bar Abrì, da lì si salirà per 21 km con 1662 metri di dislivello, una pendenza media del 7,9% e una massima del 15%. La chiusura al traffico della strada avverrà dal Santuario di San Magno, sarà dunque possibile partire in bicicletta dalla località posta a 8 km e 720 metri di dislivello dalla vetta del colle.

Il punto di ritrovo della salita dal versante meridionale della Valle Stura sarà a Demonte, in piazza Spada. L’ascesa lunga 25 km supererà un dislivello di 1730 metri, con una pendenza media del 6,9%e una pendenza massima del 12,5%. La strada verrà chiusa al traffico in località San Giacomo, si potrà dunque partire in bicicletta anche da questa località posta a 15 km e 1200 metri di dislivello dalla vetta.

Per sabato 18 giugno chi desidera compiere la scalata con una bicicletta a pedalata assistita a noleggio potrà effettuare la prenotazione presso: Cicli Mattio marco@ciclimattio.com, +39.0175.270058 per la Valle Grana; Porta di valle per la Valle Stura: portadivalle@vallesturaexperience, +39.328.2032182; Consorzio turistico per la Valle Maira: consorzio@vallemaira.org, +39.379.1789427.

Sarà possibile pernottare in strutture alberghiere appositamente attrezzate per il ricovero delle biciclette e gustare il menù del ciclista a prezzo convenzionato di 15 €, previa prenotazione, presso il Rifugio Fauniera e Rifugio Maraman in Valle Grana, Rifugio Carbonetto in Valle Stura, Trattoria Ceaglio in Valle Maira.

Gli appuntamenti di Scalate Leggendarie proseguiranno con le chiusure della salita di Pian del Re (mercoledì 6 luglio e sabato 16 luglio) e del Colle dell’Agnello (lunedì 4 luglio e domenica 4 settembre). L’organizzazione di Scalate Leggendarie è a cura delle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita e Comuni del Monviso con la collaborazione tecnica di Vigor Cycling Team, Rampignado Team, Velo Caraglio, Cicli Mattio, Consorzio Turistico Valle Maira e Valle Stura - Porta di Valle. Per informazioni velo.caraglio@gmail.com - info@rampignado.com - Cell. 3387017329 – Facebook: Fauniera 2481 – Scalate leggendarie.