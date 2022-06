Ficec Team Italia Icu Special si riconferma Campione Italiano di Cheerleading

Giornate eletrizzanti e piene di emozioni quelle dell' Asd Le Nuvole alias "Ficec Team Italia Icu Special", che sono passati dai Nazionali di Cheerleading a Verona, alla cerimonia di chiusura dei giochi estivi di Special Olympics Torino . Sabato 4 giugno il Ficec Team Italia Icu Special si è riconfermato Campione Italiano strappando l'accesso agli Europei dall'1 al 3 di luglio in Grecia ad Atene.

La Presidente Isabella Berardo dice: «Sono molto felice di questo periodo, unico per la mia associazione. Tenteremo di conquistare il titolo europeo, allenandoci e credendo sempre in noi stessi, come abbiamo fatto fino ad ora».