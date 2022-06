Giaguari Torino: al via la semifinale playoff nella corsa al Silver Bowl

I Giaguari Torino affrontano il penultimo ostacolo nella corsa al Silver Bowl , obiettivo dichiarato di inizio stagione, e si apprestano ad una sfida che non sarà affatto semplice ed ha tutte le premesse per trasformarsi in una partita vibrante e combattuta come solo una semifinale sa essere.

Inutile nascondere che i Lions Bergamo , che arriveranno a Torino forti del loro record di 5 vittorie ed una sconfitta in stagione regolare, costituiranno il test più probante di tutta la stagione fin qui disputata dai torinesi che, come già lo scorso anno, hanno avuto un girone di qualificazione poco “allenante” dal punto di vista della difficoltà. I Lions sono di tutt’altra pasta, però, ed oltre al loro record, presentano un biglietto da visita che comprende la prestigiosa vittoria contro gli Skorpions Varese, altra grande favorita per la vittoria finale, che, da solo, dovrebbe bastare per accendere qualsiasi tipo di sistema d’allarme in casa giallonera.

Nonostante questa assenza pesante, i Giaguari terranno comunque la guardia alta per non ripetere l’errore commesso quindici giorni da contro i Reapers. Concedere dieci punti ed un quarto di vantaggio agli avversari, questa volta potrebbe rivelarsi una montagna troppo alta da scalare. In queste due settimane il coaching staff giallonero ha lavorato in maniera particolarmente attenta proprio su questo particolare, per portare in campo una squadra pronta a giocare sin dalla prima azione della partita senza regalare nulla all’avversario.

La semifinale metterà di fronte alcune delle migliori giovani individualità del campionato, con Nicholas Dalmasso e Davide Rossi a guidare i rispettivi attacchi contornati da un grappolo di giovani ricevitori che stazionano stabilmente nelle parti alte delle classifiche statistiche, con Andrea Serra e Giovanni Zani a guidare le squadriglie aeree delle due compagini. Quasi certo il forfait di Aldrighetti in casa Lions a causa di un infortunio rimediato nel quarto di finale contro i Daemons, ed il rebus, per l’head coach orobico, sarà proprio quello di trovare il sostituto del secondo miglior running back del campionato.

I Giaguari affrontano i Lions in un playoff per la prima volta nella loro storia e, sulle venti partite sin qui disputate dal 1988, ne hanno vinte solamente quattro, l’ultima delle quali nel 2016. La strada per il Vigorelli passa obbligatoriamente attraverso questa sfida all’OK Corrall tra due franchigie che hanno fatto la storia di questo sport in Italia. I Giaguari cercano il lasciapassare che inseguono da inizio stagione, ma i Lions non lo lasceranno consegnare ai torinesi molto facilmente. Ci aspettiamo un grande spettacolo domenica al Primo Nebiolo, e la società ha attuato una serie di iniziative promozionali per cercare di avere una presenza di pubblico importante sugli spalti per aiutare e spingere con un tifo indiavolato la squadra alla prossima partita.

Come sempre, la partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Twitch. Il kickoff è previsto per le ore 15 di domenica 12 giugno, ed i biglietti, oltre che in cassa, saranno disponibili anche per l’acquisto on line sul circuito DoItYourself.