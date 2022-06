Bc Settimo: in campo il Minibaseball

Sabato 11 giugno il diamante di Settimo sarà il cuore del Mini-baseball piemontese, più di 80 bambini mini-baseball in rappresentanza di 9 società piemontesi, scenderanno in campo nella giornata conclusiva di questo torneo che, causa pandemia, non si svolgeva dal 2019.

Il torneo dedicato alla memoria di Valter Aluffi, Presidente del Settimo e artefice della crescita delle giovanili e del baseball sul nostro territorio, quest’anno ha visto la partecipazione di 9 squadre da tutto il Piemonte: 7miles Settimo - Avigliana Rebels - Red Clay Castellamonte - Skatch Boves - Aosta Bugs - Grizzlies Torino - Avigliana Bees - Jacks Torino - Kings Castellamonte. Sarà un momento di festa e “competizione amichevole” con le squadre che si affronteranno contemporaneamente sul diamante, che per l’occasione verrà diviso in in 4 mini campi, che ha visto nel 2021 ospitare gli Europei di baseball; anche grazie agli Europei e all’impegno nelle scuole e nella rinnovata comunicazione che il baseball a Settimo ha visto un boom di iscrizioni nei settori giovanili che vede oltre 60 atleti presenti dal mini-baseball alla U15.

Importante per la riuscita del campionato la sponsorizzazione di Nova Coop che ha sostenuto e creduto nella ripartenza di questo campionato, che vuole tornare ad essere l’appuntamento di riferimento per le squadre del mini-baseball in Piemonte. La Coop da sempre attenta alle attività sportive ed alla salute delle fasce giovanili, fornirà un kit di benvenuto con una merenda fresca e salutare a tutti gli atleti partecipanti, e sarà parte attiva nella cerimonia di premiazione delle medaglie. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre nel pacco gara anche l’album ufficiale di figurine del baseball di “SERIE A” realizzato dalla Fibs e Akinda in collaborazione con i club di Serie A 2022, tra cui il BC Settimo Torinese. Patrizia Sciarrilli Presidente BC Settimo «Sarà un momento di festa per tutto il baseball piemontese, i bambini che vedremo sabato correre sulle basi, sono il futuro del nostro sport, sono i ragazzi che fra 10 anni vedremo magari esordire in serie A e chissà nelle nazionali giovanili. Siamo orgogliosi del risultato finale di questa giornata, avere 80 bambini con le loro famiglie ospiti del nostro rinnovato impianto è un momento di orgoglio, Grazie alla COOP per il sostegno, al Comune di Settimo per l’investimento nelle infrastrutture del baseball ed alla federazione Piemonte che

porta avanti questi nostro bellissimo sport su tutto il territorio».