Riverside Club: torneo di beneficienza di Padel

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini! Sembra essere l’inizio di un opera di Dante, invece è l’incipit che apre la spot per un Torneo di beneficienza di Padel . La manifestazione è organizzata dal Riverside Club di Corso Moncalieri 506 a favore di Ortobi Onlus . Forze riunite per aiutare i bambini dell’ortopedia pediatrica tramite l’acquisto di apparecchiature all’avanguardia per migliorare le cure dei piccoli pazienti.

Negli ultimi anni sono stati donati numerosi macchinari: ‘«…lavorando con i bambini mi piace pensare che ogni volta che con Ortobi riusciamo ad acquistare un nuovo apparecchio all’avanguardia è come se in noi medici nascesse un nuovo super potere!’» ci racconta il Dott. Paonessa, ortopedico pediatrico del Regina Margherita, «…e così dopo i raggi X come Superman (grazie al fluoroscopio) e gli ultrasuoni come Daredevil (ecografo portatile) ci prepariamo ad entrare nel micromondo della microchirugia grazie a dei piccoli strumenti costruiti ad hoc per la sala operatoria, come se fossimo Ant Man!!!’».

Tutti questi Avengers per dirvi che l’appuntamento è al Riverside in corso Moncalieri 506 il 12 giugno per il torneo di beneficienza di padel (iscrizioni al numero 3496499745).