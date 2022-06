Fulgor Basket, un nuovo assetto per la stagione 2022/23

Giovani e territorio si sono ben identificati nella figura di Don Angelo Nigro, confermato come presidente della Fulgor Basket.

«Avevo rimesso il mio ruolo al giudizio del Consiglio dopo due anni di operato in tempo di pandemia - le parole del presidente Angelo Nigro. Ho avuto un feedback positivo, sono felice che la mia figura sia ritenuta importante all’interno del percorso di questa società e per questo motivo ho deciso di accettare con entusiasmo e fiducia di proseguire con questa carica. Continueremo a lavorare sodo, partendo dai giovani e strutturandoci ancor di più per garantire loro il meglio, sia nel settore giovanile, sia con la nascita di Fulgor Minibasket. Tengo molto allo sviluppo territoriale della Paffoni Altair. Stiamo uscendo dai confini di Omegna e Verbania, coinvolgendo sempre più a macchia d’olio l’intero VCO: questo mi fa molto piacere perché ci dà nuove energie e gratifica tutti coloro i quali lavorano per questi colori. Non posso dimenticare - conclude Don Angelo - il valore aggiunto della branca benefica della Fulgor, così come il mio coinvolgimento diretto con parte dei tifosi presenti al palazzetto, a cui sono legato anche nell’ambiente extra cestistico. Ringrazio infine tutti i dirigenti, che seguono ancor più da vicino la squadra e permettono alla struttura di proseguire nel suo operato. Non vediamo l’ora di ricominciare!».

Non mancano le novità all’interno dell’organigramma: Michele Burlotto, infatti, affiancherà Egidio Motetta nel ruolo di vicepresidente della società rossoverde, mentre Filippo Fanchini sarà il nuovo Direttore Sportivo, spetterà dunque a lui il compito di costruire la squadra per la prossima stagione. Confermato nel ruolo di General Manager Carlo Alberto Padulazzi.

Infine, chiudiamo con i consiglieri della Fulgor: Daniele Bagnati, Roberto Buffoli, Alessandro Barberis, Renato Nolli, Carlo Orsi, Serena Motetta, Daniele Piovera e Bruno Poletti.

Questo il nuovo assetto in vista della stagione 2022-2023, ma le novità non sono finite…