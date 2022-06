JB Monferrato, premiati i finalisti del Playground Contest!

Si è tenuta oggi, sabato 11 giugno, la premiazione dei finalisti del Playground Contest, il concorso promosso tra le scuole cittadine per creare il murales che caratterizzerà il Playground Gabri, campo outdoor del PalaEnergica Paolo Ferraris, costruito in collaborazione con Riccoboni Holding .

Per lui e per gli altri cinque finalisti, sono arrivati premi targati JBM: per Davide due abbonamenti in Tribuna numerata per la stagione 2022/2023, mentre per gli altri finalisti un abbonamento in curva per la stagione 2022/2023.

Nicole Riccoboni (Responsabile Marketing Riccoboni Holding): «Siamo davvero contenti di poter abbinare il nostro sostegno alla squadra a un’azione di riqualificazione del PalaEnergica Paolo Ferraris, un qualcosa che va a vantaggio di tutta la comunità, perché simbolizza perfettamente gli obiettivi in cui crediamo come responsabilità sociale d’impresa: migliorare la qualità dell’ambiente e della vita per le generazioni di oggi e di domani. Vediamo finalmente completato oggi il progetto con la presentazione del murales. Ci tengo a ringraziare le scuole e gli studenti che hanno partecipato al contest e in particolare il vincitore per l’idea creativa che ha composto».

Savino Vurchio (Amm. Delegato JB Monferrato): «Con questa inaugurazione si chiudono gli eventi relativi al Playground Gabri, iniziati nel luglio 2021 con la sua inaugurazione. Certo si chiudono gli eventi, ma l’attività di questo Playground va avanti, per valorizzare ancora di più l’area esterna del PalaEnergica Paolo Ferraris. Un sincero grazie a Riccoboni Holding, che ha creduto nel progetto e che ha già confermato la sua sponsorizzazione alla JB Monferrato per la prossima stagione, dove sarà presente con il proprio logo sul pantaloncini da gara, come già visto nel finale di questa stagione».