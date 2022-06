L’Autosped spara un altro botto: firmata Giovanna Elena Smorto

Non ha soste il mercato dell’ Autosped che mette a segno un altro importante ‘colpo’ firmando la guardia-ala classe 1999 Giovanna Elena Smorto , proveniente dalla Reyer Venezia dove ha disputato l’ultima stagione. Proprio nel vivaio veneziano Giovanna ha mosso i primi passi dal punto di vista cestistico, compiendo tutta la trafila nelle varie formazioni giovanili: non sono certo mancate le soddisfazioni visti i ben 5 scudetti junior conquistati (da under 15 fino ad under 20) tra il 2014 ed il 2018.

Anche a livello di rappresentativa nazionali non sono mancati gli allori con la neo giraffa che ha salito tutti i gradini del podio conquistando un oro (under 20 nel 2019), un argento ((under 17 nel 2016) ed un bronzo (under 16 nel 2015). Parallelamente sono iniziate anche le prime esperienze nei campionati senior sia a Venezia (esordio in Eurocup) che con la società satellite di Pordenone con cui ha giocato sia in serie B che in A2.

L’esordio in A1 è avvenuto con la canotta della Reyer cui hanno fatto seguito poi le esperienze di Campobasso, Broni ed il biennio a Lucca mostrando evidenti progressi e guadagnando sempre maggiori spazi anno dopo anno.

Ora l’approdo, con il placet convinto di coach Molino, nella famiglia castelnovese che non vede l’ora di abbracciare Giovanna: bene arrivata a Castelnuovo !!!