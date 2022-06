Rally di Alba: al via anche Nikolay Gryazin

Sarà una “line up” da sogno e pronta certamente a farla da protagonista, quella che Movisport, proporrà al Rally di Alba , quarta prova del Campionato Italiano Rally Assoluto-Sparco , in programma in Piemonte – nell’affascinante contesto delle Langhe – il 24 e 25 del mese.

Oltre ai grandi protagonisti della corsa allo scudetto tricolore (Basso, Crugnola, Michelini, Miele, Rusce e Scattolon), la compagine reggiana proporrà una vera e propria “star”, protagonista da alcune stagioni sia del Campionato Europeo che mondiale: il giovane Nikolay Gryazin, 24 anni, il quale ha deciso di essere al via della gara per preparare al meglio il prossimo appuntamenti iridato su asfalto, ad Ypres, in Belgio in agosto.

Affiancato dal copilota Konstantin Aleksandrov, reduci dalla vibrante vittoria di WRC-2 al Rally d’Italia/Sardegna della settimana scorsa (ed adesso secondi assoluti in classifica provvisoria), si presenteranno al via del Rally di Alba con una Skoda Fabia Rally2 della squadra veneta Delta Rally. Affiancheranno altri piloti stranieri che hanno accettato la sfida della gara organizzata da Cinzano Rally Team, oltre che confrontarsi con i migliori piloti italiani delle corse su strada su prove speciali mai viste prima.