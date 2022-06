Fitarco Piemonte, al via il Campionato Regionale Targa

Altro weekend e altro appuntamento regionale, questa volta dedicato al Campionato Regionale Targa svoltosi a Venaria Reale (TO) grazie all’organizzazione degli Arcieri Sentiero Selvaggio. In gara gli arcieri Olimpici (Senior, Master e Junior) e Compound (dagli Allievi ai Master) per un totale di 117 atleti di 24 società regionali, tra i partecipanti anche diversi azzurri che facevano ovviamente il tifo a distanza per i proprio compagni di Nazionale impegnati a Monaco di Baviera con le fasi finali del Campionato Europeo.

Assoluti Individuali

Nell’olimpico maschile a trionfare è Simone Caleffi (DLF Alessandria), che in mattinata aveva conquistato anche il primo posto di classe, che ha la meglio in finale per 6-0 su Andrea Cammilleri (Arcieri Varian); terzo posto per Francesco Roppa (Arcieri delle Alpi).

Al femminile, vittoria per Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) che batte 6-2 Sara Pivaro (Comp.Arc. Biella); terza posizione per Nicole Degani (Arcieri Iuvenilia).

Tra i Compound maschili è podio tutto Arcieri delle Alpi, nel derby finale a spuntarla è Leonardo Costantino che si impone 142-141 su Danilo Chinotti; chiude il podio l’azzurro Para-Archery Matteo Bonacina.

Al femminile un altro derby degli Arcieri delle Alpi, vince Giada Baron su Francesca Peracino (142-141), mentre il terzo posto lo conquista Isabella Ferrua (Arcieri Alpignano).

Assoluti a squadre

A distanza di ormai tre anni sono tornati anche gli scontri a squadre.

Gli Arcieri delle Alpi (Dalmasso, Dezani, Roppa) battono 6-2 gli Arcieri Iuvenilia (Depaoli, Morello, Vindrola); in terza posizione gli Arcieri Cameri (Canossa, Marangon, Tarullo).

Al femminile, è invece il terzetto degli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Degani, Rolando) ad avere la meglio sugli Arcieri delle Alpi (Coppo, Lamprati, Marotta) per 6-0.

226-225 vincono gli Arcieri Alpignano (Frassati, Galfione, Tosco) sugli Arcieri delle Alpi (Bonacina, Chinotti, Costantino), sul terzo gradino del podio Compound maschile c’è l’Oscar Oleggio Bellinzago (Bellè, Pinton, Sistopaolo).

Al femminile, finale secca tra gli Arcieri delle Alpi (Baron, Di Nardo, Peracino) e l’Arc. Collegno (Boggiatto, Martinetto, Todesco), il terzetto di rivoli si impone 222-206.

Nelle sfide MixedTeam olimpico vincono, solamente alle frecce di spareggio (19-15), gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Rolando) sugli Arcieri delle Alpi (Marotta, Dezani), chiudono il podio gli Arcieri Varian (Cernusco, Cammilleri).

Nel Compound la coppia degli Arcieri Alpignano (Ferrua, Tosco) ha la meglio 151-144 sugli Arcieri delle Alpi (Peracino, Costantino), terza posizione per l’Arc. Collegno (Todesco, Boggiatto).

Per alcuni atleti è stata l’ultima prova in vista della Coppa Italia delle Regioni del prossimo weekend a Peastum (SA), dove gareggeranno per la rappresentativa Piemontese.

Risultati completi