Giaguari fuori dai playoff all'ultimo respiro

La stagione dei Giaguari Torino arriva al capolinea in maniera inaspettata, dopo una dura battaglia contro i Lions Bergamo persa per un solo punto a pochi secondi dalla fine. 24-23 per gli orobici il risultato finale, che manda i titoli di coda sulla stagione giallonera e proietta i Lions Bergamo al Silver Bowl, dove ritroveranno gli Skorpions Varese , con cui hanno vinto una partita e perso un’altra durante la stagione regolare.

La partita è stata avvincente, vibrante e spettacolare, e se l’è aggiudicata, come spesso succede, la squadra che ha commesso meno errori. I Giaguari hanno perso palla per tre volte e in tutte e tre le occasioni i Lions ne hanno approfittato per mettere punti sul tabellone, ed alla fine queste palle perse e questi punti “regalati” hanno determinato l’esito finale di una partita che ha regalato tante emozioni al pubblico in una girandola di punti segnati e subiti con il vantaggio che passava da una all’altra squadra i continuazione.

I Giaguari hanno perso la partita una prima volta nel primo tempo, quando sono andati al riposo sul 17-7 dominati dai Lions, padroni del campo sia in attacco che in difesa. Poi l’hanno recuperata una prima volta nel secondo tempo, grazie ad una safety ed un touchdown di Tenconi trasformato da due da Serra. A quel punto i Lions sembrano alle corde, ed i Giaguari ne approfittano per dare la zampata finale ancora con Tenconi, che porta in vantaggio i torinesi. Caprioglio, solitamente perfetto, sbaglia però la trasformazione, lasciando i Giaguari avanti di soli sei punti. C’è poco da preoccuparsi, però, perché l’inerzia è decisamente cambiata, ed i Lions non sembrano in grado di pungere. Giocano un quarto tentativo fallendo la conversione del down a meno di due minuti dalla fine, ed i Giaguari, a quel punto, hanno saldamente in mano la partita.

Si tratta solamente di far passare il tempo e far bruciare i time out ai Lions, eventualmente ridandogli palla nella loro metà campo con poco tempo, tanto campo e nessun time out a disposizione. Sembra fatta, quindi, ma i Giaguari trovano il modo di rimettere in gioco un avversario ferito e praticamente a terra andando a mettere la palla per aria. I Lions non perdono la ghiotta occasione di intercettare il pallone e, grazie anche ad un fallo dei padroni di casa, ripartire in ottima posizione di campo con ancora due time out a disposizione. Bastano pochi giochi a Davide Rossi per trovare in end zone Marco Podavitte per il touchdown del pareggio. Il piede di Veber non sbaglia e, a quarantatré secondi dalla fine i Lions sono avanti di un punto.

Finita? Macché! I Giaguari riescono a macinare campo ed in poco tempo si ritrovano a distanza di field goal. I destini gialloneri sono tutti nel piede di Jacopo Caprioglio, il quale calcia con abbastanza potenza per raggiungere i pali, ma senza la necessaria precisione. La palla esce di un niente, il cronometro va a zero ed i Lions esultano mentre i Giaguari si disperano.