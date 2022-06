Gators, il recap della settimana

U14 GOLD

Gators - Area Pro 85-73

Parziali: 22-25, 42-33, 63-52 Gators: Inaudi 16, Graziano, Ambrogio, Barra 37, Bertaina 21, Bosio 2, Crosetto, Mosso, Botta, Iacuzzi, Massa 5, Chiarlo 4. All. Toselli, Ass. Racca

Area Pro: De Marta, Moriondo, Falcone, Poretti 2, Battaglino, Citirnesi 18, Jacomuzzi 4, Bertinetto R. 22, Wu 3, Bertinetto F. 12, Ferraris 12, Di Giulio. All. Persico, Ass. Lenzi Grande prestazione dei ragazzi bianco-verdi contro la formazione torinese di Area Pro nella finale giocata al palasport di Oleggio, dove si sono svolte le final four del torneo Coppa Piemonte U14 Gold. I giovani ragazzi del duo Toselli-Racca sono stati messi a dura prova con due partite fondamentali in due giorni, ma hanno saputo gestire bene le loro risorse fisiche e mentali. Il primo quarto di questa finale è stato sicuramente il più problematico: Area Pro inizia fortissimo e, complice una difesa bianco-verde impreparata, allunga subito 10 a 2. La panchina saviglianese ferma prontamente il gioco con un time-out dopo soli 3 minuti di gioco e cerca di mettere le cose a posto. L’intervento dà i frutti sperati e i Gators rientrano sul parquet con un’altra determinazione e, soprattutto, con un’attenzione difensiva altissima. Si recupera qualche punto e si chiudeil primo periodo sotto di sole 3 lunghezze. I torinesi però sono in giornata di grazia dalla lunga distanza (alla fine saranno ben 7 le triple segnate) e danno del filo da torcere agli alligatori che fanno fatica a fermare le varie opzioni di attacco degli avversari. Dopo pochi minuti del secondo periodo però la determinazione bianco-verde aumenta notevolmente e il tabellone comincia a sorridere ai saviglianesi. Guidati da un monumentale Barra (assoluto mvp delle finals) si colma il gap residuo e si allunga nel punteggio: gli ultimi due minuti del secondo periodo sono da antologia, con una lunga serie di palloni rubati nella metà campo offensiva che si tramutano in altrettanti canestri facili che permettono ai Gators di portarsi sul +9 all’intervallo lungo. Il terzo periodo conferma la prestanza fisica dei torinesi pronti a pressare a tutto campo ma mette anche in risalto le maggiori doti tecniche degli alligatori che, senza patire troppo, riescono ad aggirare la press avversaria e ad organizzare al meglio le proprie azioni offensive. Capitan Inaudi mette in pratica diverse incursioni nell’area avversaria che si tramutano in altrettanti canestri, mentre Bertaina in cabina di regia distribuisce palloni ai compagni con un tempismo perfetto. In difesa è encomiabile il lavoro di tutta la squadra con particolare riguardo a Massa, Iacuzzi e Mosso sempre pronti a portare via palloni agli avversari. Il gap scavato nel secondo periodo regge con i giovani alligatori pronti a rispondere colpo su colpo ai canestri avversari: il divario non scenderà mai al di sotto delle 7 lunghezze. La partita nell’ultimo periodo viene giocata e gestita dai Gators con una tranquillità ed un’esperienza degne di una categoria superiore. Alla fine il tabellone recita +12 e si può dare inizio ai tanto desiderati festeggiamenti. «È stata una finale tesa e difficile, come spesso succede nelle gare secche che decidono un campionato, ma oggi semplicemente non potevamo perdere: i ragazzi erano troppo concentrati per questa final four e si sono allenati con un’intensità super per tutte queste ultime caldissime settimane. Dopo un inizio un po’ teso abbiamo messo le cose a posto e il risultato non ha tardato ad arrivare. Complimenti ai nostri avversari che ci hanno dato filo da torcere per tutto il campionato ma oggi la differenza tecnica si è vista e il risultato finale non mente. Un complimento particolare a tutti i nostri ragazzi che sono stati bravi a superare un sacco di difficoltà ed infortuni in questa travagliata annata (ancora oggi non siamo al completo) e hanno saputo reagire con grande maturità portando a casa questo importante titolo: il merito principale va soprattutto a loro. Ringraziamenti particolari a tutte le famiglie che, con grande costanza, non hanno mai fatto mancare un tifo caldissimo in tutte le partite, anche e soprattutto nelle ultime trasferte molto lontane. Chiudiamo una stagione super e siamo già concentrati sull’estate ricca di camp Gators che ci aspetta per farci trovare pronti per il prossimo anno sportivo» chiudono soddisfatti i Coach Toselli e Racca. JUNIORES GATORS - LEINI' 40-78

Parziali: 10-13, 15-17, 9-23, 6-25. Gators: Pistone 4, Ferrero 4, Mazzone 2, Perrone 14, Varallo 5, Valinotti 3, Roano 2, Anrico, Scibetta 4, Brigna, Crosetto, Pepe 2. All. Nicola-Botta

Leinì: Franzoso, Zanotto, Biancotto, Carena, Calisto, Domiziano, Sartori, Berruti, Bongiovanni, Iannicelli, Dogaru, Avitabile, Ruga. All. Armellini

Giornata di finali a Saluzzo, sabato 11 giugno 2022. A scendere sul parquet le prime due classificate delle provincie di CN e TO: prima semifinale Cairo – Nichelino e seconda semifinale Gators – Leinì. Dopo aver assistito alla prima semifinale dalla tribuna, finalmente tocca ai Gators scendere in campo per affrontare la vincente della categoria Juniores della provincia di Torino, ovvero Leinì. L’inizio è scioccante, con gli Alligatori che partono contratti e subiscono un parziale di 8-0 in due minuti, costringendo subito coach Nicola a ricorrere al time out: al rientro in campo c’è la reazione sperata ed a sbloccare il punteggio è Perrone, bravo nel pitturato, mentre nel complesso la difesa comincia ad ingranare. Il peso specifico è dalla parte dei biancoverdi, ma questo vantaggio non riesce ad essere sfruttato per via dei troppi errori al tiro e degli appoggi non sempre all’altezza. Dall’altra Nichelino molla un po’, non si segna molto da entrambe le parti ed a fine periodo il distacco è minimo sul 13-10 per i torinesi. Nel secondo quarto i Gators sembrano aver trovato il ritmo della partita, lo dimostrano i canestri in più ad inizio periodo che portano anche al sorpasso sul 21-20 a 3 minuti dalla fine: capitan Pistone ne mette uno dei suoi in penetrazione, Perrone e Varallo trovano due buone conclusioni con altrettanti movimenti spalle a canestro, Scibetta ne realizza uno dalla media dopo una bella finta. Mancano solo i tiri liberi, che, ancora una volta, vedono percentuali basse che non permettono di fare cassa con i falli subiti. Leinì ha un sussulto d’orgoglio e ritorna davanti velocemente con un parziale di 5-0: nel finale di periodo c’è un botta e risposta e a metà incontro il punteggio vede i Gators sotto ma ancora a contatto sul 25-30. Coach Nicola, nel breve intervallo, parla ai suoi cercando di motivarli a iniziare più decisi il terzo quarto, perché, nonostante tutto, i primi due tempi hanno visto lottare i giocatori, ma è mancata la giusta cattiveria agonistica che ci vorrebbe per dare una svolta alla partita. Al rientro in campo, però, di nuovo un inizio molle, condito di 4palle perse su 6 possessi e altrettanti canestri subiti sui ribaltamenti di fronte. In poco più di due minuti si arriva ad un parziale di 9-2 che porta a +12 il vantaggio degli avversari e costringe nuovamente coach Nicola a fermare il gioco con un time out. Si cerca di spronare i ragazzi, per farli reagire, ma il tentativo non sortisce l’effetto desiderato, causa anche un Leinì implacabile al tiro dalla media e lunga distanza che affonda i Gators a -17 a metà periodo. Un po’ di cambi portano Ferrero in campo, che poco dopo il suo ingresso dà uno scossone trovando una tripla in transizione dall’angolo: si prova anche a mischiare le carte in difesa, alternando zona e uomo, nel tentativo di arginare le conclusioni degli avversari che però se la cavano e aumentano il divario sul +21. Ad un minuto dalla fine sulla circolazione di palla di Leinì Mazzone trova l’intercetto e scappa in contropiede finalizzando: è l’ultimo sussulto che fissa il punteggio sul 34-53. L’ultimo quarto è una copia del precedente, con gli avversari molto più sul pezzo, carichi e determinati e che, sull’onda dell’entusiasmo, riescono quasi in tutto, sporcando diversi passaggi deboli degli alligatori e generando tante palle perse. A nulla servono i cambi, si segna veramente con il contagocce (solo sei i punti a referto…) con due liberi di Perrone e due conclusioni sporadiche di Scibetta e Roano. Troppo poco per sperare in una rimonta che non si concretizza ma diventa una sconfitta pesante con un passivo poco generoso, visti i potenziali a confronto. «È stata brava e più scaltra Leinì, che ha meritato la finale sul campo: rimane un po’ di rammarico per non aver saputo lottare e sfruttare meglio le caratteristiche dei nostri giocatori. Da segnalare l’esperienza fatta dai nostri due 2006 presenti, Crosetto e Pepe, che hanno saputo tenere il campo e che ringraziamo per la disponibilità a rimpiazzare gli assenti» commentano i Coach alla fine del match. «Termina così una lunga stagione fatta di alti e bassi in un campionato che ci ha visti arrivare primi in stagione regolare, ma che non ha sortito l’epilogo sperato alla vigilia delle due finali provinciale e regionale». Il bilancio resta comunque positivo, i coach Nicola-Botta-Tesio ringraziano tutti i ragazzi per la disponibilità durante questo anno reso ancora un po’ strano dalla pandemia e danno appuntamento alla lunga Estate Gators ed alla prossima stagione!!! U17 GOLD LANGHEROERO - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 76-42

Parziali: 17-11, 25-5, 14-9, 20-16 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Bertaina 8, Roano 2, Perrone 2, Ferrero 8, Scibetta, Pistone 5, Arneodo 2, Varallo 7, Brigna 2, Valinotti, Mazzone. All. Nicola - Botta

LangheRoero: Uko 4, Toppino L. 4, Giordano 2, De Marco 7, Rora 4, Ferracaku 6, Orrù 2, Ferrero 13, Roggia 3, De Carolis 12, Toppino P. 8, Abre 11. All. Gaudio – Ass. Canonico

Ultima partita di questo campionato U17Gold e si gioca in trasferta, in orario insolito. Langhe Roero deve vincere a tutti i costi, visto che altrimenti sarebbe fuori dai primi 2 posti del girone e non potrebbe accedere alla finale. Il primo quarto si gioca all’insegna dell'equilibrio. I Gators riescono a rispondere quasi per tutti i 10 minuti, anche se il 30 avversario si presenta da subito con 3 bombe dai 6.75 consecutive!! Nel secondo periodo invece i biancoverdi ospiti scompaiono dal campo, incassando un parziale di -20, perdendo molti palloni per “sufficienza”, passando la palla sotto ai lunghi in modo maldestro, così che si perde tutto il vantaggio acquisito. Qualche segnale positivo è venuto da Bertaina (buono il suo stato di forma in queste ultime uscite), Ferrero che si sta riprendendo bene dai 10 giorni di convalescenza forzata, e Varallo che in alcuni frangenti è riuscito a fare la “voce grossa” in mezzo all’area e in questo frangente non è stato così facile. «Termina qui il nostro cammino in questo campionato, spiace aver finito a 0 punti in quest’ultimo girone TOP, ma guardando il lato positivo, il fatto che 3 squadre su 4 (Cuneo, Carmagnola e Langhe) approdino in Final Four la dice lunga sulla grande qualità del girone in cui abbiamo giocato nella prima parte della stagione. In bocca al lupo a tutte quante e vinca la migliore» chiudono i coach Botta e Nicola al termine della gara. CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS - ARONA 41-61

Parziali: 10-10, 7-17, 9-13, 15-21 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Crosetto, Bertaina 11, Perrone 2, Ferrero 9, Scibetta, Pistone 4, Arneodo 5, Varallo 4, Brigna, Valinotti 6, Mazzone. All. Nicola – Botta – Tesio

Arona: Zani 12, Ziliotto 2, Fornara, Scolamacchia 9, Pari 9, Pinton 1, Bergamini 2, Thiella 12, Chinello 14. All. Romerio

Mercoledì 8 giugno 2002 i Gators U17 ricevono la visita di Arona per l’ultima partita casalinga del campionato. All’andata, ad Arona, i ragazzi biancoverdi incapparono in una sonora batosta, vuoi per le numerose assenze, vuoi per la lunga trasferta insidiosa in settimana. La voglia di fare meglio quindi c’è eccome, e si vede fin dalle prime battute. I padroni di casa sono concentrati in difesa e contengono molto bene i micidiali tiratori da 3 punti ospiti. In attacco il solo Bertaina sembra avere quel pizzico di lucidità in più, mentre Perrone ha degli ottimi spunti ma alla fine non riesce mai a concretizzare a canestro. Si chiudono i primi 10’ sul 10 pari, ma sarà l’unico quarto un po’ giocato. Dal secondo quarto in poi, gli ospiti ingranano le marce alte e girano la palla perfettamente, per trovare spesso l’uomo libero al tiro. I Gators perdono contatto e per tutti i restanti periodi si assiste ad una forbice di punti tra le due squadre che si apre sempre più. È molto volenteroso Ferrero, che trova la sua mattonella dall’angolo e buca 3 volte la retina in rapida successione. Altra fatto da portare in evidenza è il debutto del giovane Crosetto (classe 2006), chiamato all’ultimo minuto e venuto in squadra con “i grandi” per sostituire uno dei numerosi convocati che hanno dato forfait. «Un plauso a Riccardo: sempre piacevole conoscere giovani che si rendono disponibili anche se da pochissimi allenamenti aggregati al gruppo» si congratula coach Nicola «Sotto con la preparazione per il prossimo weekend: abbiamo ancora 2 (forse 3) partite da onorare al meglio, stringendo i denti. So che i ragazzi sono stanchi per la stagione più lunga del solito, ma a breve saranno in vacanza anche dal basket e si riposeranno». U14 ELITE GATORS - CHIERI 77-54

Parziali: 21-13; 47-23; 75-32 Gators: Inaudi 10, Graziano 2, Ambrogio 11, Barra 20, Bertaina 7, Bosio 4, Crosetto 6, Paonne 2, Massa 8, Botta, Chiarlo, Iacuzzi 7. All. Toselli, Ass. Racca

Chieri: Mellina 6, Dalmasso 2, Massari, Giangualano 2, Ariaudo, Molinari 3, Monaco 10, Cacciabue 2, Nurra 9, Zanzon 5, Mout 15. All. Allisiardi, Ass. Ghigo

La semifinale delle final four per il titolo Coppa Piemonte è appannaggio meritato dei Gators che hanno la meglio su una agguerrita Bea Chieri, che poco può contro lo strapotere bianco-verde. Si gioca al palazzetto di Oleggio questa finale a quattro che vede impegnate, oltre agli alligatori, le squadre di Novara, Area PRO e Chieri. Nella prima semifinale la compagine di Area PRO ha la meglio sui pari età di Novara. A seguire, nella seconda semifinale, i ragazzi di Toselli-Racca scendono in campo concentratissimi e riescono ad indirizzare fin da subito la partita verso quella che sarà una tranquilla vittoria senza appello alcuno. I Chieresi riescono a rimanere in scia soltanto un quarto, quando cercano di dare del filo da torcere ai Gators i quali si lasciano sfuggire qualche rimbalzo difensivo di troppo permettendo agli avversari di chiudere il primo periodo a sole 8 lunghezze di distanza. Nella pausa i Gators registrato un paio di meccanismi difensivi e al rientro sul parquet di gioco la partita non ha più alcuna storia: palloni recuperati, difesa attenta e attacchi ben organizzati permettono ai giovani alligatori di operare un break importante che di fatto spegne sul nascere ogni velleità di recupero degli avversari. Il secondo e il terzo periodo sono pressoché perfetti e il divario nel punteggio si allarga a dismisura. Già a partire dal terzo periodo aumentano le rotazioni in casa bianco-verde per dare a tutti la possibilità di centellinare le forze in vista della difficile partita di finale che si giocherà l’indomani contro Area PRO Piossasco. «Abbiamo giocato una gran partita, i ragazzi erano concentrati e determinati come non mai e non abbiamo concesso praticamente nulla a Chieri. Nel finale di partita si è cominciato a pensare al match decisivo di domani per il titolo Coppa e abbiamo, per quanto possibile, gestito le forze di tutti i ragazzi a nostra disposizione: domani ci aspetta una compagine tosta, molto fisica e con diverse soluzioni di attacco da arginare. Dovremmo essere concentrati e determinati come lo siamo stati oggi per cercare di fare nostro il campionato». U13 SILVER DECORAZIONI CIRIANNI GATORS - CUNEO 74-26

Parziali: 17-4, 21-6, 18-10, 18-6 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Mosso 8, Trentanelli 6, Botta C. 10, Botta A. 12, Testa 2, Il Grande 2, Iacuzzi 8, Bossati 2, Marchisio 20, Ruffino 2, Cirianni 2. All. Dalmasso Cuneo: Aimeri, Mellano 6, Martini 10, Geron, Carignano 7, Albert 2, Rosso 1. All. Ferrero