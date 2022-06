Torna la Pedalata Ecologica a Carmagnola domenica 19 giugno

Il programma prevede la partenza alle ore 9 da piazza S. Agostino e l’arrivo al Parco Cascina Vigna attorno alle ore 12.00/12.30. Viene riproposto, dopo le sospensioni degli ultimi anni causate dalla pandemia, il momento conviviale al Parco, dove ci si potrà ristorare con il pranzo composto da un piatto di pasta, acqua, vino, arricchito dagli alimenti che ognuno vorrà portarsi da casa.

L’iscrizione, al costo di 3 euro per gli adulti e gratuita per i bambini fino alla 5° elementare, potrà essere effettuata negli esercizi commerciali convenzionati oppure al mattino stesso in piazza S. Agostino prima della partenza. L’itinerario del percorso è disponibile sul sito del Comune. Si ricorda che, considerata la tipologia del percorso, non sarà consentita la partecipazione di bici con rotelle. Per informazioni: e-mail: sport@comune.carmagnola.to.it - Telefono: 011.9724221. Pro Loco Carmagnola tel. 011.9724270 – 334.3040338