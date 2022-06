College Basketball: U19 Vice Campione d'Italia

College ha perso appena due partite in sette giorni, fermando con autorità Pesaro e Sant’Arcangelo nella fase a gironi, perdendo contro una USE Basket Empoli in stato di grazia nel day 2 dell’evento. Dopo la fase a gironi i ragazzi di coach Di Cerbo hanno alzato enormemente il livello di gioco, mostrando più attenzione in difesa e maggiore fluidità in attacco. Contro Novipiù Campus, College ha mostrato tutto il proprio potenziale, soprattutto in campo aperto e da oltre l’arco dei tre punti, con in particolare un Alessandro Ferrari da 24 punti e il 100% all tiro nel solo primo tempo. Archiviato con autorità il quarto di finale, è arrivato il momento della semifinale contro Don Bosco Livorno. College ha mostrato fin da subito la giusta faccia, riuscendo a scappare e gestendo il ritmo della partita, ma soprattutto, nonostante il grande rientro livornese nel terzo quarto, i biancoblu hanno reagito, spinti dai canestri di Cecchi e Loro. Nella finalissima Stella ha saputo sfruttare tutti i vantaggi fin da subito, mostrando i muscoli sopra al ferro e attaccando con ordine l’alternarsi delle difese biancoblu. Onore ai nerostellati, ma soprattutto complimenti a noi, perché questa è una vera impresa: a Borgomanero ci sono i vicecampioni italiani di Under 19! Tra i premi individuali consegnati segnaliamo anche la presenza di Alessandro Ferrari all’interno del miglior quintetto della manifestazione e coach Stefano Di Cerbo eletto miglior allenatore.