Fitarco Piemonte, i Campionati Europei Outdoor

Erano quattro i convocati regionali nella rappresentativa azzurra e due di questi rientrano con una medaglia al collo: Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) oro a squadre arco olimpico maschile e Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) bronzo nel MixedTeam arco olimpico. L’Italia chiude l’evento con tre medaglie totali (un oro, un argento e un bronzo) e la quinta posizione nel medagliere per Nazioni; inoltre conquista sette degli otto pass disponibili per gli European Games 2023 in Polonia (tre nell’olimpico maschile, tre nell’olimpico femminile e uno nel compound femminile).

Alessandro Paoli

Dopo aver chiuso la qualifica in diciottesima posizione (663 punti), ottiene la vittoria ai 48esimi di finale sull’estone Kivilo (6-0), nei 32esimi sull’altro arciere estone Oona (7-3) per poi scontrarsi nel derby contro il suo compagno di squadra Federico Musolesi che ha la meglio 3-7, ai sedicesimi di finale. Discorso diverso nella gara a squadre, il terzetto azzurro (Nespoli, Musolesi, Paoli) aveva ottenuto la terza posizione in qualifica (2003 punti), presentandosi così direttamente agli ottavi contro il Portogallo, battuto 6-2. La cavalcata prosegue nei quarti di finale battendo l’Ucraina, ma solamente alle frecce di spareggio (27-26), in semifinale contro la Gran Bretagna (5-3) per poi concludersi in un’avvincente finale per il titolo Europeo contro la Spagna, battuta 5-1. Con un emozionante set finale per entrambe le squadre che chiudono con un 30 perfetto. Ed è proprio il 10 conclusivo di Paoli che mette l’oro al collo degli azzurri.

Tatiana Andreoli

La migliore delle azzurre al termine delle 72 frecce di qualifica, ottiene la decima posizione con 654 punti. Si presenta così ai 24esimi di finale dove ottiene la vittoria per 6-0 sull’irlandese Mooney a cui segue la vittoria ai sedicesimi di finale sull’estone Paarnat (6-4). La scalata della torinese si arresta però ai quarti di finale (4-6) per mano dell’austriaca Straka. Assieme alle compagne Boari e Mijno ottiene la quinta posizione in qualifica, che porta la squadra direttamente agli ottavi di finale dove si impone 5-3 sulla Slovacchia; per poi arrendersi ai quarti 2-6 per mano della Slovenia (poi bronzo). Tatiana prosegue l’Europeo però impegnata anche nel MixedTeam assieme al vice-campione olimpico Mauro Nespoli. Con 1330 punti il duo aveva ottenuto la quarta posizione in qualifica che permette l’accesso diretto agli ottavi. Vittoria per 6-2 sulla Danimarca, 5-3 sulla Gran Bretagna ai quarti, per poi arrendersi ai padroni di casa della Germania 1-5 in semifinale. Il riscatto azzurro arriva però nella finale per il bronzo contro l’Ucraina, vinta per 6-2.