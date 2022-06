Convocazioni azzurre nel Mondo Cuneo Volley

Tre convocazioni azzurre e sette regionali all’interno del mondo Cuneo Volley, una grande soddisfazione per tutto il movimento. La scuola di pallavolo cuneese è un fiore all’occhiello per la Città riconosciuta su tutto il territorio nazionale. Concluse le attività giovanili di categoria, campionati e Finali Nazionali, dove Cuneo ha partecipato con l’Under 19 prima e l’Under 15 poi, sono arrivate con grande orgoglio le chiamate dei ct federali.



Tutte le nazionali giovanili fino a fine mese saranno riunite a Zocca (MO) per i collegiali delle diverse categorie con i rispettivi allenatori e staff tecnici per gli stage in vista degli appuntamenti estivi. Tra i convocati troviamo ben 3 atleti del vivaio cuneese:

- Luca Abreu Cardona classe 2003 nel gruppo Juniores (under 20) con coach Battocchio in preparazione dei Campionati Europei di categoria in programma in Italia, a Vasto e Montesilvano, dal 17 al 25 settembre.