Vertical Saint-Marcel: sabato 18 giugno seconda edizione

Quest'anno, oltre al crescente successo del noleggio biciclette elettriche per percorrere in tutta comodità l'itinerario del gusto, sarà possibile testare in anteprima anche i nuovi modelli e-bike FLYER, che saranno commercializzati dal prossimo luglio. La 3 giorni enogastronomica sarà inoltre animata dalle dimostrazioni dal vivo della lavorazione del legno e dell'intaglio nel villaggio di Jayer; la macinazione del grano con mulino ad acqua e cottura del pane nell'antico forno del 1600 a Seissogne. Durante la Gran Festa del Prosciutto Saint Marcel sarà inoltre possibile visitare il Santuario in stile neoclassico intitolato a Notre Dame de Tout Pouvoir nel villaggio di Plout, le Miniere di Servette (posti limitati) e il centro multimediale delle Miniere di Servette allestito all'interno del Municipio.

Per quanto riguarda le nuove “chicche” enogastronomiche assolutamente da provare spicca il goloso Risomisù al Verney una rivisitazione gluten free del classico tiramisù a cura di Pila Vecia al padiglione de La Valdôtaine (Merenderia n°1) a Surpian, i classici cocktail rivisitati con i prodotti dell'azienda ideati e preparati da A.B.I. Professional (Associazione Barmen Italiani della Valle d'Aosta); il gustoso panino con il nuovissimo Prosciutto Cotto Saint Marcel da abbinare alla Birra Kühbacher, la Bavarese dal cuore “valdostano”, presente nel bellissimo chiosco esterno; Pane Carasau e Saint Marcel all’Antica Osteria al Castello (Merenderia n°3) sempre in località Surpian; Saint Marcel e Subric (gluten free) a Le Coffret (Merenderia n°2) in località Jayer; l'immancabile gnocco fritto preparato quest'anno da “La Cantina del Viandante” nei pressi del Santuario di Plout (Merenderia n°3); il Barbeque Valdostrano in degustazione alla Merenderia n°0 “On the Roads” di Seissogne, famosa per lo stile country; Gli Gnocchi Saint Marcel e le Crespelle al Cotto Saint Marcel alla “Locanda del Diavolo” in località Layché (Merenderia n°4) e l'imperdibile Prosciutto tagliato al coltello alle Miniere di Servette (tappa N), con i vini dell’Azienda Agricola “Il Giardino del Nano”, per premiare coloro che raggiungono il punto più alto della “Via del Prosciutto”.

La musica, fedele e piacevole compagna d'avventura, farà da cornice all'intera manifestazione, a partire da Radio GRP, media partner ufficiale dell'evento, provando ad accontentare tutti i gusti cominciando con il concerto di venerdì sera della richiestissima band “The Uppertones” seguita dall'Aftershow Skaa dj set, per proseguire sabato sera con l'esibizione dei “Boj & The B.O.O.M.” per scatenarsi in pista al ritmo soul e balkan seguita dall'Aftershow Mo’ Bros dj set e, per finire in bellezza, la serata danzante di domenica sera dedicata agli amanti del ballo liscio e della tradizione con Erik e le Poudzo Valdoten. Lungo la “Via del Prosciutto” sono inoltre previsti dj set, esibizioni dal vivo e concerti di vario genere. Il programma completo è consultabile sul sito web di “Prosciuttiamo” e sulla App ufficiale della manifestazione, disponibile in tutti gli store digitali e scaricabile sui dispositivi elettronici per avere tutte le informazioni sempre e comodamente a portata di click.