Derthona saluta e ringrazia Bruno Mascolo

La Supercoppa LNP Old Wild West 2019, la promozione in Serie A nel 2021 da MVP della Finale, il contributo importante nel conseguimento di grandi risultati sportivi nel primo campionato della Bertram Derthona nella massima serie. Sono solo alcuni dei momenti indimenticabili vissuti dal Club insieme a Bruno Mascolo , nei tre anni trascorsi insieme.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Bruno è stato grande protagonista della crescita continua e costante avuta dal Club, prima in A2 e poi in Serie A. Mascolo ha indossato la canotta numero 14 in 127 occasioni tra tutte le competizioni disputate nel corso di questi tre anni. Ora si appresta a cominciare un nuovo capitolo della propria carriera. Da parte della Bertram Derthona un grande in bocca al lupo per il suo prosieguo e un ringraziamento per le tante emozioni vissute nel percorso condiviso.