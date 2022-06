Pallapugno, il turno infrasettimanale

Punto prezioso in chiave playoff per la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino, che s'impone 6-9 al Mermet di Alba con la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno. Infine, vittoria a tavolino (9-0) per la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto con la Bormidese per il forfait medico dato dall'infortunato capitano Davide Dutto.

Classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia 12; Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9; Araldica Castagnole Lanze 8; Roero Isolamenti Canalese 7; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Virtus Langhe 6; Bormidese 4; Alusic Merlese e Pallapugno Albeisa 2.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Quarta di ritorno

Virtus Langhe-Bormidese 9-0 forfait medico

Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo-Araldica Castagnole Lanze 9-5

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 5-9

Pallapugno Albeisa-Roero Isolamenti Canalese 6-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Alusic Merlese 9-5

Serie C1 - Posticipo nona giornata

Bubbio-Imperiese 9-6

Serie C2 Girone A - Posticipo settima giornata

Prodeo-San Leonardo 9-3

Serie C2 Girone B - Posticipi settima giornata

Don Dagnino A-Ricca 9-2

Augusto Manzo B-Gottasecca 4-9

Femminile - Prima giornata

Amici del Castello-San Leonardo 9-8

Gymnasium Albese-Canalese 2-9

Esordienti Girone C - Posticipo quarta giornata

Bubbio-Araldica Castagnole B 1-7

Pulcini Girone B - Posticipo terza giornata

Subalcuneo-Peveragno 7-1