26 giugno fischio d'inizio del Piemonte Summer Camp

Il Direttore tecnico maschile sarà Marco Calcaterra, docente federale e selezionatore territoriale Comitato Ticino-Sesia-Tanaro, da diversi anni impegnato in Svizzera con il SAG Volley Gordola e in Italia con il club 2mila8volley Domodossola: «Mi sento molto onorato di iniziare la collaborazione con Piemonte Summer Camp, Le prime sensazioni sono stimolanti! Lavorare a stretto contatto con i migliori club di pallavolo giovanile del Piemonte e con colleghi prestigiosi è motivo per me di grande entusiasmo ed euforia positiva. A questo si aggiunge il comune "senso di appartenenza al territorio” della nostra regione, che ho apprezzato da subito in qualità di piemontese, e la condivisione della scelta di valorizzare Entracque come ideale sede di svolgimento dell'iniziativa. Sarà sicuramente una bella e costruttiva esperienza sia per i ragazzi che per noi allenatori».