JBM, Federico Vignola è il nuovo Direttore Sportivo

Originario del Friuli ha iniziato la sua esperienza nel mondo della pallacanestro nelle vesti dell’allenatore. Nel 2011 arriva alla Virtus Siena con cui centra cinque finali nazionali in tre anni. Nel 2015 torna a Udine come primo assistente dell’Apu con cui conquista sul campo la Serie A2. Poi l’arrivo a Casale Monferrato, prima alla Junior come allenatore delle selezioni Under fino a diventare Responsabile del Settore Giovanile. Nel 2020 il passaggio alla neonata JBM dove ricopre il ruolo di Team Manager della prima squadra.

Giuliano Cecchini - Consigliere Delegato Novipiù JB Monferrato: «Abbiamo individuato in Federico una

persona già pronta per ricoprire questo incarico in quanto negli anni ha maturato un’esperienza sul campo

davvero importante. Essendo con noi da due stagioni conosce molto bene le dinamiche di spogliatoio, il

legame con lo staff e Società, avendo brillantemente lavorato a stretto contatto con tutte queste figure.

Come Consiglio Direttivo siamo sicuri che il suo possa essere il naturale percorso di un professionista che ha

dimostrato tutta la propria competenza e voglia di crescere insieme a noi in questo progetto».

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù JB Monferrato: «Ringrazio la società nella persona del

presidente Simone Zerbinati e di tutti i membri del Consiglio Direttivo per la fiducia dimostrata. Da quattro

anni ormai vivo a Casale Monferrato e mi sento un po’ un casalese di adozione. Nelle ultime due stagioni ho

intrapreso la strada da dirigente assumendo l’incarico di team manager della prima squadra della JBM e ora

questo percorso mi vede fare un ulteriore passo in avanti. Faccio un in bocca al lupo e ringrazio Giacomo

Carrera che per primo mi ha indirizzato in questo viaggio al di fuori del parquet e a cui in questi due anni ho cercato un po’ di “rubare il mestiere” imparando il più possibile. Con il coach Andrea Valentini e lo staff

tecnico siamo già al lavoro per allestire un roster in linea con le ambizioni del club».