Reale Mutua Torino ’81 Iren si qualifica alla Final Four del campionato nazionale

Al termine delle semifinali di categoria giocate a Monza, l’ Under 20 della Torino ’81 si è qualificata alle Final Four del campionato italiano (B). Il risultato è storico, non succedeva da 45 anni.

Le parole di un soddisfatto coach Bruno Bodrone: «Abbiamo giocato queste semifinali a Monza, eravamo quattro squadre, abbiamo incontrato giovedì la Lazio e abbiamo perso 11 a 9: una partita combattuta dal primo all’ultimo secondo. Venerdì mattina la seconda partita, l’unica che abbiamo giocato veramente male: vincevamo 6-0, 7-1 e 9-3 all’inizio del terzo quarto, ma alla fine è finita 12 a 11; loro hanno sbagliato il rigore a tempo scaduto, con le due squadre tutte fuori e il nostro portiere espulso, con Costa, un attaccante, in porta: gli avversari hanno tirato il rigore del pareggio prendendo il palo. Alla fine era perciò decisiva la partita di venerdì sera: abbiamo giocato con Treviglio e abbiamo vinto 12 a 7. – per poi aggiungere –

Dopo 45 anni, una squadra di Torino va a fare le finali nazionali, non si sa ancora la sede, però saranno il 19 il 20 di luglio, giocheremo contro i Lions di Napoli; la seconda semifinale sarà tra la Lazio e l’Anzio. È un avvenimento eccezionale per la Torino ‘81 perché non era mai successo! Dobbiamo tornare ai tempi del Fiat… quindi è giusto dare risalto e merito a questi ragazzi che hanno fatto veramente un qualcosa di unico!».

Commenta soddisfatto il vicepresidente Marco Raviolo: «Siamo veramente soddisfatti e faccio i complimenti ai ragazzi, al coach Bruno Bodrone e all’allenatore in seconda Federico Tonda Roch. Sono stati tutti molto bravi, non era per nulla scontato. Hanno ottenuto un grandissimo risultato che li porterà il 19 e 20 luglio a partecipare alla fase finale della Final Four per il titolo del campionato italiano under 20. Siamo molto contenti e molto soddisfatti! E’ un risultato che manca alla Torino ’81, a Torino e al Piemonte da veramente tanti tanti anni. I ragazzi sono stati molto bravi, complimenti!»

LA ROSA:

1 Davide Santosuosso

2 Gabriele Ermondi

3 Vincenzo Abate

4 Matteo Olocco

5 Edoardo Caliendo

6 Lorenzo Cigolini

7 Marco Costa

8 Niccolò Prinetto

9 Federico Ligas

10 Fabio Vacca

11 Simone Casagrande

12 Marco Eiraudo

13 Valentino Asimine

14 Federico Conti

Allenatore: Bruno Bodrone

Vice allenatore: Federico Tonda Roch