JBM: Giovanni Torcello nuovo Direttore Marketing e Commerciale

Torinese di nascita ma astigiano di adozione, dopo aver concluso la carriera da giocatore di pallacanestro vestendo tra le altre le canotte di Asti, Bergamo e Casale Monferrato si è laureato in Economia Aziendale. Per oltre dieci anni ha lavorato nel mondo del marketing commerciale nel settore del Largo Consumo. Poi è riuscito ad abbinare le proprie passioni con le competenze acquisite sul campo ritornando ad operare nel panorama dello Sport. Dopo aver fondato l’agenzia Big Play Sport sviluppando importanti progetti di marketing sportivo per realtà nazionali di primo piano come Cantù e Sassari, per quattro anni ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing di Lega Nazionale Pallacanestro. Nel gennaio 2021 ha risposto presente alla chiamata di Fortitudo Bologna dove ha esercitato lo stesso incarico fino al termine dell’ultimo campionato di Serie A.

Giuliano Cecchini - Consigliere Delegato Novipiù JB Monferrato: «L’inserimento di Giovanni Torcello nel nostro team operativo è un innesto fortemente voluto e di grandissimo valore per la società. Nella struttura di JBM mancava una figura professionale come quella di Giovanni, che negli anni ha dimostrato tutta la propria competenza e che fin da subito si è dimostrato affascinato e voglioso di far parte del nostro progetto. Insieme a lui opereranno a stretto contatto i collaboratori delle aree Comunicazione e Marketing che avranno in Torcello un punto di riferimento importante».

Giovanni Torcello – Direttore Marketing e Commerciale Novipiù JB Monferrato: «Sono stato particolarmente felice di essere chiamato a far parte di un progetto ambizioso come quello di JB Monferrato. La Società, partendo da basi solide, ha scelto di tracciare un percorso di consolidamento e di crescita che passa attraverso il potenziamento della struttura Marketing e Comunicazione. Da parte mia metterò a disposizione l’esperienza maturata in azienda prima e in Lega Pallacanestro poi, e farò il massimo per creare un team di lavoro affiatato e motivato a raggiungere gli obiettivi della Società».