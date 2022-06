Derthona: Leonardo Candi è bianconero!

LA CARRIERA

Nato a Bologna il 30 marzo 1997, Leonardo muove i primi passi nelle società Giocare Insieme e Polisportiva Lame, prima di trasferirsi alla Fortitudo Bologna dove prosegue la trafila del settore giovanile. Candi fa il proprio debutto in prima squadra nel 2013/14, in DNB, mentre l’anno seguente è il playmaker titolare della formazione che vince la B2. Nel 2015/16 produce 7.5 punti di media e viene eletto Miglior Under 22 del campionato di Serie A2. Con la Fortitudo raggiunge la finale promozione, persa contro Brescia nella quinta e decisiva partita. Rimane a Bologna anche nell’annata successiva, contribuendo al successo in Supercoppa, primo trofeo della stagione. In quella stagione la Fortitudo raggiunge poi la semifinale promozione, dove viene eliminata da Trieste per 3-2.

Nell’estate 2017 Leonardo si trasferisce a Reggio Emilia, in Serie A, squadra con cui firma un contratto di cinque anni. Fin dal suo primo anno nella massima serie, Candi ha un ruolo importante all’interno del roster della squadra. Nel 2017/18 scende in campo sia in campionato sia in EuroCup, producendo 3 punti di media a gara. Nelle stagioni seguenti Leonardo dà il proprio contributo al raggiungimento della salvezza di Reggio Emilia, diventando capitano della squadra a partire dal 2020/21. Nell’annata appena conclusa, fa registrare il suo massimo in Serie A per punti a gara (8.8) nelle 13 gare di regular season disputate. Con la Nazionale è sceso in campo con l’Under 18, l’Under 20, la Sperimentale e la senior, con cui è sceso in campo in 9 occasioni. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Così Marco Picchi, presidente della Bertram Derthona: «Siamo molto contenti della scelta di Leonardo, un giocatore e un ragazzo che seguivamo da tempo e che ha sempre rappresentato la nostra prima scelta in un ruolo centrale per la costruzione del roster. Ci leghiamo a Candi con un contratto pluriennale, segno della reciproca volontà di crescere insieme con l’ambizione di raggiungere traguardi importanti».

Le parole di coach Marco Ramondino: «Leonardo è un giocatore versatile, capace di giocare più posizioni: ha taglia fisica, tiro da tre punti ed esperienza di ottimo livello. Al tempo stesso riteniamo abbia ancora tante potenzialità da esplorare. Insieme vogliamo fare un percorso di ulteriore crescita: personalmente sono convinto che l’entusiasmo che ci ha dimostrato sarà una componente fondamentale per realizzare quanto ci aspettiamo».