All Star Game U19 Basket Piemonte e Liguria in diretta fb su Piemonte News

L'All Star Game Under 19 Piemonte-Liguria che si disputerà questa sera - sabato 18 giugno - alle ore 17.45 al PalaEinaudi di Moncalieri, sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla nostra pagina Facebook @PiemonteNewsOfficial. Evento patrocinato da Fip Piemonte in collaborazione con Tuttosport e Basket Evoluzione. Al termine della partita, sarà disputato lo "Slam Dunk Contest", la gara delle schiacciate tra quattro atleti scelti da una giuria composta dagli stessi allenatori, da una rappresentanza dei giocatori e dagli arbitri della manifestazione.