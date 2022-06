Derthona, inizia la stagione insieme ai Leoni

Partecipa al sondaggio per i tifosi bianconeri, in palio un biglietto per la prima amichevole

20 . 06 . 2022 15:17 1 min

La stagione 2022/23 è alle porte e la Bertram Derthona, visti il grande affetto e la passione mostrati dai tifosi lo scorso anno, intende coinvolgere fin da subito i propri sostenitori nell’attività. Nelle prossime settimane verrà attivata la prelazione della campagna abbonamenti, le cui modalità e costi verranno comunicati successivamente, mentre ora la società propone un sondaggio volto a conoscere le abitudini, le modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti e l’esperienza partita provata dai tifosi nel corso del 2021/22. Partecipare è semplice: collegandosi a questo link, i tifosi potranno rispondere alle domande proposte dal Club. In palio, un biglietto per assistere alla prima amichevole casalinga della Bertram Derthona nel 2022/23. Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

