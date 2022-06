Colle Fauniera: oltre mille ciclisti in vetta

L’evento gratuito che ha coinvolto le Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana e Valle Maira ha visto i ciclisti salire dalle prime ore del mattino fino alle ore 14, quando le strade di accesso al Colle Fauniera sono state riaperte al traffico. Complessivamente sono stati 1030 i ciclisti registrati nei punti di iscrizione situati all’inizio delle ascese o ai ristori: il versante più gettonato dagli scalatori è stato quello della Valle Grana con 462 iscritti (44.85% del totale), sul lato della Val Maira sono stati rilasciati 278 talloncini (27%), mentre sul versante della Valle Stura sono stati conteggiati 290 ciclisti (28.15%). A questi ciclisti vanno aggiunte le decine di partecipanti non registrati che hanno fatto superare alla manifestazione il tetto dei mille partecipanti. Nella manifestazione sono sfilate biciclette di ogni genere, dalle biciclette da corsa alle mountain bike, dalle gravel alle e-bike, ma in vetta è arrivato persino un ciclista con la Graziella!

L’organizzazione di Scalate Leggendarie – a cura delle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Velo Caraglio, e i Comuni del Monviso con la collaborazione tecnica di Vigor Cycling Team, Rampignado Team, Cicli Mattio, EmotionAlp, Consorzio Turistico Valle Maira e Valle Stura - Porta di Valle - ha allestito punti di ristoro per rifocillare i ciclisti nel corso dell’ascesa e ha reso disponibili gratuitamente le fotografie scattate da Foto Service a tutti i partecipanti.

In attesa della chiusura infrasettimanale del Colle Fauniera prevista per martedì 5 luglio e degli appuntamenti di Scalate Leggendarie in programma al Pian del Re (mercoledì 6 luglio e sabato 16 luglio) e al Colle dell’Agnello (lunedì 4 luglio e domenica 4 settembre), Paolo Degiovanni, ideatore e organizzatore della scalata al Colle Fauniera, ha già confermato il bis per il 2023. Per informazioni sui prossimi eventi si può scrivere info@rampignado.com, velo.caraglio@gmail.com, info@vallegrana.it, unione.montana@vallestura.cn.it e consorzio@vallemaira.org.