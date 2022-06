Collegno Basket, il Presidente Pianotti si dimette!

Collegno Basket comunica le dimissioni del Presidente Massimo Pianotti in carica dal 2007. Al suo posto siederà il signor Fabrizio Milone, rivolese, ex giocatore e manager nello sport coadiuvato da Eugenio Ceravolo e dai soci della società. Pianotti lascia per motivi strettamente personali. Nell’ultimo decennio Collegno Basket ha visto ogni anno crescere la sua attività con continui investimenti principalmente in ambito tecnico organizzativo e nel settore giovanile. Pianotti lascia una società sana, con una vasta serie di progetti avviati, collaborazioni costruite nel tempo e consolidate dal reciproco rispetto con oltre 10 altre società del territorio. Innovazione, investimenti e fun engagement hanno distinto la società collegnese in questo periodo arrivando a portare quasi 1000 spettatori sugli spalti per il campionato di serie C.