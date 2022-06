LaPolismile conquista il secondo titolo regionale

Secondo titolo regionale per LaPolismile, che con l'Under 13 conquista la Final Four di Asti bissando la vittoria della Coppa Piemonte e aggiungendo un altro trionfo in campionato dopo quello conquistato con l'Under 14.

Niente capita dal nulla e tutto cresce per l’impegno di tanti: "ONE TEAM 2OUBLE SMILE". Questo è lo slogan che ha accompagnato le ragazze biancorosse in questo weekend astigiano alla conquista del titolo femminile regionale, davanti agli occhi del suo presidente Vittorio Ghirlassi.