Derthona saluta Jalen Cannon

Due anni bellissimi, tante vittorie e gioie condivise nel rapporto tra la Bertram Derthona e Jalen Cannon, che non indosserà la canotta bianconera numero 5 nella prossima stagione. Arrivato a Tortona nell’estate 2020 dopo annate dal rendimento costante al massimo livello in A2 trascorse tra Rieti e Agrigento, Jalen è entrato fin da subito nel cuore dei tifosi per le sue qualità e la sua energia sul parquet.