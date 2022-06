Basket Torino, Federico Poser è gialloblù!

BIOGRAFIA

Ala grande classe 1999 di 203 cm, Federico cresce nel Settore Giovanile della Universo Treviso, dove trova anche il suo esordio in Serie A2 nella stagione 2016/2017. Nella stagione 2018/2019, decide di trasferirsi negli Stati Uniti per frequentare la Elon University in North Carolina, dove rimarrà per tre anni. La scorsa stagione ritorna in Italia, dove accetta la corte dell’Orlandina Basket in Serie A2, dove parte anche in quintetto: per lui 7.9 punti in Regular Season, che sono saliti a 14.0 nel corso dei playout.

Federico Poser: «Sono molto felice di iniziare questo nuovo percorso con Torino, in una società ambiziosa e con tanta voglia di far bene in una piazza importante del basket Italiano. Ringrazio la società Basket Torino per avere creduto in me e per avermi voluto fortemente a Torino. Credo ci sia un ambiente perfetto per far bene e puntare in alto tutti insieme».