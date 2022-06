Derthona sconfitto in volata da Roseto

Cede nel finale la Bertram Derthona nella seconda giornata delle Finali Nazionali Under 17: la squadra allenata da Ansaloni, dopo un primo tempo equilibrato, insegue Roseto nel secondo tempo senza riuscire mai a completare la rimonta. Domani, alle ore 19, la sfida all’Umana Reyer Venezia per conquistarsi un posto negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Primo quarto in equilibrio al PalaSguaitzer: la Bertram lo chiude avanti 14-18 grazie a iniziative offensive corali e di personalità. Nella seconda frazione Roseto piazza un break di 10-0 che vale il sorpasso: la squadra abruzzese mantiene il comando del punteggio fino al termine dei venti minuti iniziali (31-29).