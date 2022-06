Derthona Basket: ‘We Do Better Together’

Comincia la seconda stagione in Serie A della Bertram Derthona con le riconferme di alcuni dei principali protagonisti dello scorso anno e i primi volti nuovi nel roster a disposizione di coach Marco Ramondino. E così la Società, visti il grande entusiasmo e l’affetto che i tifosi le hanno mostrato nel corso di tutta la passata stagione, da il via alla prima fase della campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 . Una campagna che sposa in pieno quello che è il processo di crescita del Club con l’obiettivo di fare ogni anno di più e meglio con competenza e passione.

A partire da lunedì 27 giugno, e fino a venerdì 8 luglio, scatterà infatti ‘We Do Better Together’, in cui si potranno sottoscrivere le tessere stagionali sia per gli abbonati dell’annata 2021/22, sia per i nuovi abbonati. I possessori del titolo di ingresso per le quindici gare di regular season dell’anno scorso potranno rinnovare il proprio abbonamento usufruendo di una scontistica pari al 7% del costo intero. Inoltre, con l’iniziativa ‘porta un amico’, questi tifosi potranno fare sottoscrivere un nuovo abbonamento a un tifoso usufruendo della stessa scontistica loro dedicata. Sono due le modalità per acquistare il proprio abbonamento alle quindici gare casalinghe di regular season: recandosi presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 nelle due settimane di prelazione, oppure sul sito di Vivaticket. Di seguito i prezzi dei vari settori del PalaEnergica Paolo Ferraris per gli abbonati 2021/22 e per gli usufruitori della prelazione ‘porta un amico’:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre VIP € 800,00 Parterre € 650,00 € 520,00 Parterre Bianconero € 520,00 € 415,00 Tribuna Derthona € 325,00 € 260,00 Tribuna Bianconera € 279,00 € 225,00 Curva Sud € 140,00 € 112,00 Curva Nord Derthona € 102,00 € 82,00

Le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. In fase di prelazione sarà possibile acquistare anche il Family Pack, con un abbonamento a prezzo intero e “n” ridotti del 40% per gli altri componenti del nucleo familiare previa presentazione del documento attestante lo stato di famiglia. Nella fase di prelazione potranno riservare il proprio posto nel Parterre VIP solo le persone che avevano sottoscritto l’abbonamento in uno dei 126 posti di quel settore nella stagione 2021/22. Questi abbonati potranno, in alternativa, usufruire del cambio di posto rispetto all’anno scorso mantenendo la scontistica dedicata. Nelle due settimane di prelazione, potranno sottoscrivere la tessera stagionale anche nuovi abbonati, che non hanno acquistato l’abbonamento nella passata stagione. Le modalità di acquisto rimangono invariate rispetto a coloro che intendono rinnovare il proprio abbonamento. Di seguito i prezzi degli abbonamenti del palazzetto di Casale Monferrato riservati ai nuovi abbonati:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre € 700,00 € 560,00 Parterre Bianconero € 560,00 € 445,00 Tribuna Derthona € 350,00 € 280,00 Tribuna Bianconera € 300,00 € 240,00 Curva Sud € 150,00 € 120,00 Curva Nord Derthona € 110,00 € 88,00

Anche per queste persone le riduzioni sul prezzo intero sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Rimane possibile acquistare il Family Pack alle stesse condizioni riservate ai possessori della tessera 2021/22. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Bertram Derthona telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it. ‘We Do Better Together’, nel segno dei Leoni.