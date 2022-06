JBM ingaggia Nicolò Castellino

Novipiù JB Monferrato è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo su base biennale con Nicolò Castellino che entra a far parte del roster a disposizione di coach Andrea Valentini per la prossima stagione. Guardia classe 2002, originario di Cuneo, muove i primi passi nella pallacanestro tra le fila della Granda Basketball con la quale vince tre campionati giovanili. Nella stagione 2017/2018, ancora giovanissimo, fa il suo esordio in C Silver mentre l’anno successivo passa a Novipiù Campus Piemonte con cui gioca per due stagioni sia in Under 18 Eccellenza che in C Gold. Nel 2019/2020 veste da aggregato la maglia di Basket Torino in Serie A2 prima di passare all’Olimpo Basket Alba in Serie B.

Nel campionato appena concluso, ha giocato per Langhe Roero Basketball, Società nata dall’unione tra Olimpo Alba e Basket Team Bra. La sua stagione è sorprendente chiudendo in 21 delle 30 gare disputate in doppia cifra. È il terzo miglior realizzatore di squadra con una media di 12.4 punti, 5.8 rimbalzi e 2.4 assist in 27.4 minuti, con il 41% da 2, il 35% da 3 ed il 75% ai liberi. Langhe Roero centra la qualificazione ai playoff e Nicolò viene premiato dalla LNP come “Miglior Under 21” per la Serie B Old Wild West. Castellino è stato inoltre convocato dalla Nazionale Under 20 per il raduno di Roseto che comincerà domani in vista degli Europei di categoria che si terranno dal 16 al 24 luglio in Montenegro.

Nicolò Castellino – Guardia Novipiù JB Monferrato: “Sono elettrizzato da questa nuova opportunità. Ho sempre avuto come obiettivo quello di arrivare a giocare in Serie A2. Da piemontese, essendo nato e cresciuto a Cuneo, aver la possibilità di farlo sul proprio territorio è ancora più entusiasmante. Giocare per la Novipiù JB Monferrato è una grande soddisfazione e ricordo con passione le tante sfide da avversario ai tempi del Settore Giovanile contro le compagini di Casale. Personalmente quella di quest’anno è stata una stagione molto positiva e sono sicuro che mi aiuterà ad affrontare con il piglio giusto questa nuova avventura".

Federico Vignola – Direttore Sportivo Novipiù JB Monferrato: “Siamo molto contenti dell’arrivo di Nicolò, rappresenta il profilo di giocatore adatto alla nostra squadra: giovane, ma che nella passata stagione ha già dimostrato di avere qualità importanti e riteniamo sia pronto al salto di categoria. Il premio di miglior Under e la recente Convocazione in Nazionale Under 20 sono due step di rilievo nel suo percorso di crescita. In più sono convinto che con la sua determinazione e voglia di pallacanestro conquisterà subito il pubblico del PalaEnergica Paolo Ferraris".